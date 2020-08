Covid, clamorosa marcia indietro dell’Ausl di Piacenza: ritirato il bando sulla sorveglianza sanitaria

Covid: l’Ausl di Piacenza fa marcia indietro e ritira il bando sulla sorveglianza sanitaria. La notizia arriva da Bologna. Questa mattina il direttore generale dell’Azienda sanitaria, l’ingegner Luca Baldino, ha avuto un colloquio con l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini.

In quella sede, gli ha comunicato l’intenzione di ritirare il bando e di riformularlo in maniera più appropriata. Infatti, l’annuncio sul sito dell’Ausl, con la possibilità di candidarsi per il triage telefonico, è sparito già da qualche ora.

Perché questa marcia indietro dopo soli tre giorni dall’annuncio urbi et orbi del bando? In attesa di conoscere le motivazioni ufficiali dell’Ausl, di certo hanno pesato e non poco le contestazioni dell’Ordine dei medici di ieri, seguite da quelle dello Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani) di questa mattina.

Due interventi dove sia l’uno che l’altro organismo mettevano in fila tutte le criticità di una sorveglianza sanitaria affidata attraverso il triage telefonico a studenti universitari. Giovani ingaggiati a partire dal secondo anno di studi e provenienti soprattutto da discipline sanitarie (ma anche da chimica e biologia), senza dimenticare che il bando si rivolgeva anche ai pensionati dei medesimi settori.

C’è chi ha sottolineato che Ordine e Snami sono saliti sulle barricate per difendere la casta dei medici, mentre dalle organizzazioni di altre professioni sanitarie non è arrivata nessuna levata di scudi. Sarà, ma affidare un ruolo così delicato a chi non ha competenza ed esperienza medica in vista di una possibile nuova ondata di Covid-19, mixata oltretutto all’arrivo dell’influenza stagionale, forse era davvero troppo. Soprattutto a Piacenza, dopo la tragedia che ha vissuto il suo territorio con quasi mille morti ufficiali causati dall’epidemia.

E allora diciamolo, quello del top management dell’Azienda sanitaria è stato un vero scivolone. Sia sotto il profilo organizzativo e gestionale, sia sul piano della sensibilità nell’affrontare le preoccupazioni di una popolazione provata da tanta sofferenza, che per il suo futuro sanitario chiede solide certezze e non scelte improvvisate.