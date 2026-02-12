Cremona, la Finanza arresta un imprenditore: bancarotta per quasi 5 milioni di euro

Cremona: arresti domiciliari per un imprenditore operante nel settore della rivendita auto con l’accusa di bancarotta fraudolenta. Ad eseguire la misura cautelare i finanzieri del Comando provinciale. L’uomo, amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, è ritenuto il principale ideatore e fautore di condotte dolose con cui avrebbe depauperato il patrimonio della Srl, portandola alla liquidazione giudiziale con uno stato passivo di quasi 5 milioni di euro.

Le indagini sono state delegate dalla Procura della Repubblica cittadina e condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cremona, spiega una nota della Guardia di Finanza. Indagini svolte anche attraverso un’approfondita analisi dei conti bancari, che ha consentito di svelare plurime e gravi ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; nonché di autoriciclaggio, a vario titolo a carico di tre soggetti, nella loro qualità di amministratori di diritto e di fatto della società posta in liquidazione giudiziale.

Una rete di società

Nel dettaglio, gli indagati avrebbero costituito una rete di società con lo scopo di distrarre circa 2 milioni di euro dalle casse della società in liquidazione giudiziale attraverso operazioni finanziarie senza apparente giustificazione economica. In tal senso, hanno stipulato pure un contratto di compravendita basato su pagamenti artefatti, attraverso il quale hanno distratto dal patrimonio della società anche l’immobile sede della rivendita auto, a favore di un’altra società riferibile agli indagati. Quest’ultima ha poi concesso in locazione l’immobile ad una delle loro società, individuando nei relativi canoni (per oltre 70mila euro) il profitto del reato di autoriciclaggio. Ancora, allo scopo di ostacolare la ricostruzione degli accadimenti societari gli indagati hanno anche occultato le scritture contabili.

Infine, in maniera preordinata e sistematica, gli indagati hanno omesso di versare all’Erario le imposte nonché gli oneri previdenziali ed assistenziali per più di 3 milioni di euro. Tali condotte, reiterate nel tempo, hanno portato la società allo stato di insolvenza ed accumulato uno stato passivo di quasi 5 milioni di euro.

Il sequestro preventivo

In questa fase delle indagini, il Gip presso il Tribunale di Cremona oltre ad emettere il provvedimento degli arresti domiciliari per l’amministratore di fatto, ha disposto anche il sequestro preventivo dell’immobile per la somma di oltre 300mila euro (corrispondente valore distratto); delle somme distratte per oltre 1,6 milioni di euro; del profitto del reato di autoriciclaggio per oltre 70mila euro.

L’attività svolta testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza, in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Cremona, nel contrasto a tutte le attività illecite e lesive degli interessi finanziari della collettività. Si evidenzia comunque che si tratta di fatti in attesa di giudizio definitivo e per i quali, nei confronti degli indagati, sussiste la presunzione di innocenza, conclude la nota delle Fiamme Gialle.