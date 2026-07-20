Criminalità giovanile, maxi operazione della Polizia in 44 province: a Piacenza 5 arresti e…

Criminalità giovanile: la Polizia di Stato ha svolto un’operazione di contrasto a livello nazionale che ha interessato ben 44 province, tra cui quella di Piacenza. Nella città emiliana, 5 gli arresti di giovani per lesioni, spaccio e furto in abitazione; 10 i denunciati per i medesimi reati e 450 i soggetti identificati dalle forze dell’ordine.

L’attività, coordinata dal Servizio centrale operativo, si è concentrata su giovani dediti, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi, nonché a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio, spiega una nota della Polizia.

Le condotte prevalenti, anche pubblicizzate sul web dagli stessi autori, sono riconducibili ai delitti di lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere.

Arresti, controlli e sequestri

Nelle 44 province sono stati tratti in arresto o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 492 maggiorenni e 47 minori per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti; 791 maggiorenni e 163 minorenni sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’attività dei poliziotti delle Squadre mobili, con il supporto di equipaggi del Reparto prevenzione crimine e di altri uffici della Polizia di Stato, ha consentito di controllare, soprattutto in aree di spaccio e della cosiddetta “movida”, 187.956 soggetti, di cui 19.489 minorenni.

Sono stati sequestrati 41 kg di cocaina, 660 kg di cannabinoidi, 2 kg di ketamina, circa 1.000 pastiglie di ossicodone; nonché quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope tra cui shaboo, ecstasy e Mdma e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione.

In complesso, sono stati controllati 1.182 immobili, di cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati; nonché 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali e diversi luoghi di aggregazione come piazze, giardini pubblici, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e centri commerciali.

Sanzioni, ritrovamenti e social

A seguito delle verifiche sono state elevate anche 506 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Nel corso delle perquisizioni, in cui sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d’oro, cellulari e 307.000 euro in contanti, sono state sequestrate 49 armi da fuoco, corte e lunghe, nonché munizionamento di diverso calibro. Sono state sequestrate 87 armi bianche, 95 oggetti atti ad offendere, tra cui 3 storditori elettrici, una mazza da baseball, un bastone sfollagente telescopico, un bastone in metallo, bombolette di spray urticante, diversi taglierini e strumenti atti allo scasso.

L’operazione ha consentito di individuare anche 973 profili social inneggianti all’odio e alla violenza fisica, anche contro appartenenti alle Forze di Polizia, nonché all’uso delle armi da fuoco e da taglio, due sono segnalati alle competenti Autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento.

Da Viareggio a Roma

Tra le attività di contrasto alla criminalità giovanile la nota della Polizia di Stato segnala infine alcuni esempi: