Da Genova e Milano sette milioni di euro per finanziare il terrorismo di Hamas, nove arresti

Da Genova e Milano finanziavano le attività terroristiche di Hamas. Con questa accusa nove persone sono finite in carcere, arrestate da Polizia e Guardia di Finanza. L’importo è notevole: sette milioni di euro, che passavano attraverso tre associazioni di beneficienza. I provvedimenti cautelari sono stati emessi nell’ambito una indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova, spiega l’Ansa. L’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del capoluogo ligure, su richiesta del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e del procuratore di Genova Nicola Placente.

Associazioni e arrestati

Il finanziamento ad Hamas, aggiunge l’Agenzia Dire, secondo gli inquirenti avveniva attraverso le associazioni Abspp (Associazione benefica di solidarietà col popolo palestinese) e Abspp odv, entrambe con sede a Genova, e l’associazione La Cupola D’Oro, con sede a Milano.

Tra i nove arrestati c’è il presidente di Abspp, Mohammad Hannoun, che gli investigatori definiscono “membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica Hamas” e “vertice della cellula italiana dell’organizzazione Hamas”. Poi, secondo l’Agenzia Dire, altre quattro persone considerate membri del comparto estero di Hamas: Raed Hussny Mousa Dawoud, Raed Al Salahat, Yaser Elasaly e Albustanji Riyad Abdelrahim Jaber; a loro si aggiungono tre sostenitori e finanziatori esterni all’organizzazione: Abu Rawwa, Abu Deiah Khalil e Saleh Mohammed Ismail Abdu. Infine, sottolinea l’Ansa, è finito in manette anche Osama Alisawi, ritenuto membro di Hamas, di cui è stato ministro dei Trasporti del Governo di fatto a Gaza.

Operazioni sospette

L’indagine, avviata dopo gli attentati del 7 ottobre 2023 in Israele, è partita dall’analisi di operazioni finanziarie sospette. Si sarebbe sviluppata grazie a scambi informativi con altri uffici inquirenti italiani e con le autorità dei Paesi Bassi, di altri Paesi dell’Ue e col supporto delle autorità israeliane. In particolare, prosegue l’Ansa, gli arrestati vengono accusati di aver “contribuito alle attività delittuose dell’organizzazione terroristica, per un ammontare complessivo di circa sette milioni di euro”, con “operazioni di triangolazione” attraverso bonifici bancari o con altre modalità attraverso associazioni con sede all’estero.

Il tutto in favore di associazioni con sede a Gaza “dichiarate illegali dallo Stato di Israele, perché appartenenti, controllate o comunque collegate ad Hamas”, anche attraverso la sua ala militare, o “direttamente a favore di esponenti di Hamas, in particolare, ad Osama Alisawi, già ministro del governo di fatto di Hamas a Gaza, che in varie circostanze sollecitava tale supporto finanziario”.

Network europeo

Secondo la Procura, l’indagine “ha permesso di accertare che Hamas si è dotata di un comparto estero e di articolazioni periferiche che operano con lo specifico scopo di promuovere l’immagine dell’organizzazione e soprattutto di contribuire al suo finanziamento, che è condizione essenziale perché possa esistere, svilupparsi e cercare di raggiungere i propri scopi”.

In particolare, l’associazione Abspp di Genova “può ritenersi una di tali articolazioni operante in Italia e partecipe, con altre simili associazioni, di un network europeo che opera coordinandosi con la struttura decisionale dell’organizzazione madre”. Insieme alle realtà italiane, sarebbero coinvolte anche quelle in Olanda, Francia, Austria e Inghilterra.

I riferimenti alla jihad

Sempre per la Procura e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dna), “non si è trattato di elargizioni aventi unicamente scopo caritatevole e umanitario”. E gli indagati erano “consapevolmente responsabili di aver sottratto capitali alle finalità assistenzialistiche” della popolazione civile di Gaza, in favore invece di un “finanziamento diretto dell’organizzazione terroristica e delle sue attività criminose”.

Durante le indagini, grazie alle intercettazioni, sono emersi anche aperti riferimenti “alla jihad e ai relativi ruoli e compiti degli indagati”, insieme a “espressioni di apprezzamento sugli attentati terroristici”. È stato trovato anche un documento interno ad Hamas che illustra nel dettaglio le attività finalizzate a “conquistare il cuore e convertire le persone, ottenere sostegno e reclutare nuovi attivisti del movimento”, il tutto “grazie al contributo delle associazioni di beneficenza di Hamas”.

Di uno degli indagati è stata anche trovata una foto in cui appare con divisa mimetica, lanciarazzi e con i simboli delle Brigate Al Qassam, circondato da altre persone appartenenti all’ala militare di Hamas.

La precisazione

“Come ovvio le indagini e i fatti emersi non possono in alcun modo togliere rilievo ai crimini commessi ai danni della popolazione palestinese successivamente al 7 ottobre 2023 nel corso delle operazioni militari intraprese dal Governo di Israele, per i quali si attende il giudizio da parte della Corte penale internazionale”, precisano la Procura e la Dna. Allo stesso tempo, aggiungono, “tali crimini non possono giustificare gli atti di terrorismo compiuti da Hamas, compresi quelli del 7 ottobre 2023”.

Le parole di Piantedosi

Sull’inchiesta è intervenuto anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: “È un’operazione molto importante e significativa quella portata a termine stamattina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza con l’arresto di nove persone, tra cui il più noto Mohammad Hannoun. Pur con la doverosa presunzione di innocenza che va sempre riconosciuta in questa fase, è stato squarciato il velo su comportamenti e attività che, dietro il paravento di iniziative a favore delle popolazioni palestinesi, celavano il sostegno e la partecipazione a organizzazioni con vere e proprie finalità terroristiche di matrice islamista”.

Secondo il responsabile del Viminale, si tratta di “un pericolo rispetto al quale c’è la massima attenzione da parte del nostro governo. Grazie alla professionalità dei poliziotti della Direzione centrale della polizia di prevenzione, la nostra ‘antiterrorismo’, e dei nuclei specialistici della Guardia di Finanza si sono potuti ricostruire contatti e flussi finanziari su scala internazionale: l’ennesima dimostrazione delle competenze e capacità investigative delle nostre forze di polizia che si confermano tra le migliori al mondo. Sono grato al Capo della polizia, al Procuratore nazionale anti terrorismo ed ai magistrati della direzione distrettuale di Genova per come hanno coordinato tali professionalità, contribuendo allo sviluppo di una indagine di straordinaria importanza”.

Questo risultato, conclude Piantedosi, “ci incoraggia nell’opera di ulteriore rafforzamento delle nostre forze dell’ordine che stiamo portando avanti da tre anni e che continueremo finché ci verrà affidata la responsabilità di governo”.