Davide Villa è il nuovo presidente di Piacenza Expo per il triennio 2026-2029, come avevamo preannunciato all’inizio di marzo (vedi l’articolo sotto). L’elezione è avvenuta ieri sera in occasione del primo Consiglio di amministrazione della società fieristica di Le Mose. Riconfermata Elisabetta Montesissa alla carica di vicepresidente con Fabio Maggi nel ruolo di consigliere delegato, spiega una nota di Piacenza Expo.

Villa – imprenditore, presidente della filiale svizzera del Cda di Casella Autogru, commercialista e revisore contabile del Collegio dei Revisori di Confindustria Emilia-Romagna e componente del Consiglio direttivo dei Giovani di Confindustria Piacenza – fa parte del Cda dell’ente fieristico dal 2024, quando viene cooptato per sostituire la dimissionaria Erika Colla.

Anche Elisabetta Montesissa – imprenditrice vitivinicola nell’azienda agricola di famiglia e già direttore nazionale di Terranostra, l’associazione che riunisce gli agriturismi di Coldiretti – ha fatto parte del governance uscente di Piacenza Expo ricoprendo, negli ultimi due anni, l’incarico di vicepresidente.

Prima esperienza in seno all’organo amministrativo di Piacenza Expo, invece, per Fabio Maggi, commercialista, tax advisor e presidente dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Piacenza.

La distribuzione delle funzioni

Tra i punti all’ordine del giorno del Cda anche la distribuzione in seno al Consiglio delle “funzioni aziendali”, come previsto dallo statuto di Piacenza Expo: il presidente Villa si occuperà dei rapporti istituzionali, delle funzioni di indirizzo strategico, della supervisione operativa e di indirizzo commerciale, degli affari legali, di sicurezza sul lavoro, della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare da piano delle opere.

Alla vicepresidente Montesissa sono state assegnate le attribuzioni relative alle risorse umane, alla comunicazione e all’ufficio stampa, al marketing territoriale, alla qualità, sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa.

Al Consigliere delegato Fabio Maggi, invece, le attribuzioni riguardanti amministrazione e bilancio, economia e gestione delle risorse, budgeting e controllo di gestione, accesso a fondi pubblici e fundrasing istituzionale e sistemi informativi e trasformazione digitale.

La prima dichiarazione

“Ringrazio i soci e i colleghi del Consiglio per la fiducia e la stima che hanno voluto dimostrarmi con questa carica che accetto con gratitudine e grande senso di responsabilità”, ha affermato Villa. “Piacenza Expo è un asset strategico del sistema produttivo piacentino, un’importante realtà che deve dialogare e interagire con tutte le istituzioni e le realtà economiche per continuare a offrire valore aggiunto al nostro territorio, così come emerso anche dal recente studio realizzato dal’Università Cattolica del Sacro Cuore”.

Per questo, ha aggiunto il nuovo presidente, “auspichiamo un confronto continuo e costruttivo con i soci e con tutto il territorio per continuare a crescere insieme. Conoscendo le competenze dei colleghi del Consiglio e della struttura operativa interna, caratterizzata da grandi professionalità e da un ammirevole senso di appartenenza, credo ci siano tutti i presupposti per continuare a valorizzare Piacenza Expo come avvenuto nel recente passato, per cui è doveroso ringraziare Giuseppe Cavalli per la passione, la professionalità e l’impegno profusi”.