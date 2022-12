De Micheli e la corsa alla guida del Pd: sono una stella senza il cielo delle correnti, ma…

Paola De Micheli non arretra di un passo, anzi. E questo nonostante sulla stampa nazionale si parli soprattutto degli altri candidati alla segreteria del Pd. Cioè di Stefano Bonaccini e di Elly Schlein, e delle cordate dei maggiorenti del centrosinistra che li sostengono, o li potrebbero sostenere, anche nella sua Piacenza.

Insomma, la partita mediatica oggi la vede un po’ rincorrere gli avversari, anche se De Micheli ha un curriculum di tutto rispetto. Sia in Parlamento (è alla Camera dal 2008), sia nel Governo (è stata ministro e sottosegretario), sia nel Partito democratico, dove ha già rivestito la carica di vicesegretaria ai tempi di Zingaretti e oggi si occupa dei fondi del Pnrr.

Come si spiega questa disparità di trattamento da parte dei media? L’ha svelato direttamente l’onorevole piacentina. De Micheli è andata sull’argomento, ospite ieri del Karaoke Reporter di Radio Rock Dejan Cetnikovic, a margine della presentazione del suo libro, “Concretamente – Dalla parte delle persone”, che sta presentando in giro per l’Italia.

Dopo essersi cimentata in qualche strofa di Piccola Stella senza Cielo di Ligabue, De Micheli ha utilizzato con ironia il testo della canzone: “Confermo che andrò alle primarie, anche se sono una piccola stella e non ho il cielo delle correnti intorno a me”.

Poi, ha aggiunto convinta: “Quindi, gli iscritti sceglieranno me per la mia autonomia, la mia libertà e la mia concretezza. Arrivata alle primarie, saranno gli elettori, coloro che si sentono di sinistra, a scegliere”. Nel frattempo, ha concluso De Micheli, “questa piccola stella senza il cielo delle correnti si farà valere”. Più chiaro di così…