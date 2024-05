Paolo Del Debbio al PalabancaEventi con “Le 10 cose che ho imparato dalla vita”

Paolo Del Debbio: l’appuntamento a Piacenza è lunedì 6 maggio. Alle ore 18, presso il PalabancaEventi di via Mazzini, il noto conduttore tv del programma Dritto e Rovescio (Rete4), sarà ospite dell’Associazione culturale Luigi Einaudi e della Banca di Piacenza.

Del Debbio presenterà il suo libro “Le 10 cose che ho imparato dalla vita” (Edizioni Piemme). Il volume sarà illustrato dall’autore (giornalista, saggista, docente di Etica ed Economia all’Università Iulm di Milano) in dialogo con l’avvocato Antonino Coppolino, tra l’altro vicepresidente nazionale di Confedilizia.

Pensatore poliedrico

Nelle pagine del libro lo scrittore toscano si rivela un pensatore poliedrico e insieme un uomo semplice; attraversato – come tutti – da passioni, contraddizioni, e difficoltà, ma fedele a valori saldissimi. La sua storia personale è la storia di un lungo viaggio senza sosta, senza vie di fuga, senza scorciatoie, in cui l’amore per Dio convive con l’amore per le donne e la passione per le idee cattoliche e liberali si incontra con quella per la gente comune.

Info & prenotazioni

L’incontro con Del Debbio si terrà nella Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi. Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci e clienti prenotati, sarà riservato il volume fino ad esaurimento copie. La partecipazione è libera con prenotazione via mail, scrivendo a relaz.esterne@bancadipiacenza.it, o telefonando al numero 0523 542357, dal lunedì al venerdì (9-13 e 15-17).