Diritti dei bambini: in Italia sono rispettati oppure no?

Qualcuno afferma: «Il secondo genitore (stiamo, ovviamente, parlando di genitori dello stesso sesso) non può andarlo a prendere a scuola». E alla risposta: «Se ci va la nonna o la babysitter, con una delega del genitore conferita una tantum all’inizio dell’anno scolastico, può benissimo andarci anche l’altro genitore», cambiano ragionamento. Si dice anche: «Il secondo genitore non ha diritti sanitari». Ma ce li ha il primo. Esattamente come nelle numerosissime coppie di genitori separati o mai sposati che pure condividono la genitorialità di un minore.

I casi sono essenzialmente questi: uno dei genitori, maschio o femmina che sia, è per forza «papà» o «mamma» di un minore. Come lo sia diventato, se in modo biologico con persona di sesso diverso dal suo o «acquistandolo» all’estero, per lo Stato italiano non fa differenza. Se il secondo genitore intende far valere i suoi diritti (attenzione, stiamo passando dagli immarcescibili diritti dei bambini ai diritti dei genitori), dice lo Stato, lo adotti.

«È un percorso troppo lungo, la registrazione sui registri dello Stato Civile è più immediata», rispondono i promotori dei “diritti dei bambini”. Vero. Ma manca una legge che lo consenta. «Fatela!» rispondono i soliti. Peccato che negli ultimi dieci anni, nei quali costoro avevano la maggioranza e sedevano al governo, non siano mai riusciti ad approvarla. Peccato che le coppie che in Italia hanno chiesto la registrazione siano poche centinaia. Peccato che oggi parte degli italiani abbia mandato al governo una compagine di destra «che più di destra non si può» e che vede questo problema come il fumo negli occhi.

Avanspettacolo e tema identitario