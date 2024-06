Disastro Italia al Campionato europeo: due gol della Svizzera mandano a casa gli Azzurri

Italia brutta, anzi bruttissima. La nazionale incassa due gol dalla Svizzera e saluta l’Europeo di calcio, dove si presentava da campione in carica. Gli elvetici hanno dominato in lungo e in largo, suggellando la loro superiorità con un gol per tempo di Freuler (37′) e Vargas (46′) all’Olympiastadion di Berlino.

E dire che il finale della partita pareggiata all’ultimo con la Croazia aveva riacceso l’entusiasmo per una Nazionale non al meglio; con il Ct Luciano Spalletti (nella foto) che per l’ottavo di finale contro la Svizzera aveva provato a dare una scossa alla squadra, proponendo alcune novità, a partire dall’inserimento in regia del giovane talento juventino di Piacenza Nicolò Fagioli. Ma tutti i giocatori messi in campo hanno deluso ampiamente le aspettative dei tifosi, che hanno masticato amaro per tutti i 90 minuti dell’incontro, letteralmente dominato dalla Svizzera.

“Non siamo arrivati a questi Europei con una buona condizione. E si è visto”, ha dichiarato Spalletti nel dopo partita. “Quello che ha fatto la differenza è stato il ritmo, come squadra e in tutte le situazioni individuali. Ancora una volta la freschezza ha fatto la differenza”. Poi il Ct ha aggiunto: “Ho anche cambiato i giocatori, purtroppo però si vede che in questo momento non potevamo fare più di questo. Il gol all’inizio del secondo tempo, poi, ci ha tagliato le gambe. Siamo stati comunque troppo poco incisivi“.

Un risultato davvero non all’altezza, soprattutto in vista delle qualificazioni per i Mondiali: “La strada da fare è lunghissima. Ci vogliono più qualità e più sacrificio”, ha concluso Spalletti. Dal canto suo il capitano Donnarumma ha dichiarato: “Fa malissimo, chiediamo scusa a tutti i tifosi, oggi noi abbiamo deluso e gli svizzeri hanno meritato”.