Domingo canta Verdi al Municipale di Piacenza: tutti i dubbi sul re della lirica

Placido Domingo: a Piacenza incrociano le dita. Il prossimo 22 novembre il tenore-bartitono-direttore d’orchestra sarà il protagonista del Gala Verdiano al Municipale, organizzato dalla Fondazione Teatri diretta da Cristina Ferrari.

A duettare con la voce di Domingo sulle note delle opere di Giuseppe Verdi, tornato agli onori delle cronache per le vicende ereditarie della sua casa-museo a Sant’Agata, chiusa ai visitatori e presto messa all’asta, ecco Anastasia Bartoli. La soprano è un nome di peso della lirica, protagonista in importanti teatri nazionali e internazionali e già vincitrice del Concorso Voci Verdiane di Busseto.

Sul podio del Municipale dalle 20.30 di martedì prossimo ci sarà Francesco Ivan Ciampa, regolarmente invitato a dirigere nei maggiori teatri; già molto apprezzato al Municipale, Ciampa sarà alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati.

Dal parterre all’ansia

Detto dei protagonisti della serata, veniamo ai dubbi. Che non sono rivolti solo all’opportunità di avere ancora Domingo sul palco del Municipale mentre da anni è inseguito dalle accuse di molestie sessuali, tornate d’attualità di recente con nuove rivelazioni, comunque tutte da dimostrare.

A Piacenza si incrociano le dita in vista del Gala Verdi soprattutto per un altro motivo: le pessime esibizioni di Domingo alla fine di agosto nella due giorni di Verona. Se lo scorso anno aveva diretto un’emozionante Messa da Requiem a Piacenza, nelle serate all’Arena Domingo ha deluso sia come cantante sia come direttore d’orchestra.

Ad alzare la voce sulle due prove dell’81enne “re della lirica”, il sindacato degli orchestrali. Dopo le esibizioni ha scritto all’epoca la Slc-Cgil: “Il 25 e 26 agosto abbiamo assistito alla débâcle totale delle due serate dedicate a Placido Domingo, il ‘Verdi Opera Night’ e la Turandot (di GiacomoPuccini, ndr) diretta dallo stesso artista”.

Esibizioni “imbarazzanti”, proseguiva la nota sindacale. Previste e denunciate “dagli stessi artisti del coro, professori d’orchestra e tecnici di palcoscenico, i quali avevano capito che Domingo non era all’altezza della sua fama e del compito affidatogli dalla Fondazione” veronese. Così, sempre la Slc-Cgil, come racconta l’Ansa, aveva chiesto ai vertici dell’ente lirico di ripensare o annullare l’organizzazione del Gala Domingo previsto per il 2023.

A Piacenza il Gala Verdi era stato programmato e annunciato prima delle stecche all’Arena di tre mesi fa. Ma tant’è: aspettiamo la serata al Municipale per capire se Domingo è ancora un monumento della musica verdiana, oppure s’incammina davvero verso il declino.