L’Economist incorona l’Italia: è il “Paese dell’anno”

L’Italia per l’Economist è il Paese dell’anno, quello che nel 2021 ha migliorato di più. E non perché ha vinto l’Europeo di calcio o perché il rock dei Maneskin ha sbancato su scala mondiale. Secondo il famoso settimanale britannico il merito va soprattutto alla scelta politica di portare Mario Draghi a Palazzo Chigi. L’Italia, si legge nell’articolo che tesse le lodi del nostro Paese , “è cambiata con Draghi, un premier competente e rispettato a livello internazionale e non si può negare che sia migliore di un anno fa”.

Profonde riforme

Ma c’è di più. “Una larga maggioranza dei politici italiani ha seppellito le proprie divergenze per sostenere un programma di profonde riforme”. Il che dovrebbe consentire a Roma di ottenere “i fondi a cui ha diritto nell’ambito del piano di ripresa post-pandemia dell’Unione europea”, prosegue l’analisi dell’Economist che dal 2015 è controllato da Exor, la holding della famiglia Elkann Agnelli, con una quota azionaria del 43,4%.

Meglio di Francia e Germania

Le valutazioni positive del settimanale si estendono anche alla strategia attuata contro il Covid e a quelle per stimolare la ripartenza: “Il tasso di vaccinazione contro il Covid in Italia è tra i più alti d’Europa. E dopo un 2020 difficile, la sua economia si sta riprendendo più rapidamente di quelle di Francia o Germania”.

Rischio Quirinale

L’Economist sottolinea però come questa “stabilità del Paese sarebbe in pericolo se Draghi dovesse lasciare il suo posto per diventare presidente della Repubblica”. Con il rischio “che l’improvvisa ondata di buon governo possa essere invertita. Draghi può diventare capo dello Stato, un incarico più di rappresentanza. E potrebbe succedergli un primo ministro meno competente”.