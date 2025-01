Elettrocardiogrammi in 13 farmacie: al via il progetto in provincia di Piacenza

Elettrocardiogrammi in 13 farmacie sul territorio della provincia di Piacenza. Il progetto sperimentale di telerefertazione, avviato nei giorni scorsi e voluto dalla Regione Emilia-Romagna, prevede che le farmacie, in quanto presidi territoriali di prossimità, vengano identificate come sedi decentrate per l’erogazione di alcuni servizi, spiega una nota dell’Ausl.

In questa prima tranche del progetto sarà possibile eseguire l’elettrocardiogramma (Ecg), l’elettrocardiogramma dinamico secondo Holter e il monitoraggio continuo della pressione arteriosa. Le 13 farmacie coinvolte nella sperimentazione sono state scelte da Federfarma, cercando di privilegiare ambiti del territorio provinciale dove non fossero già presenti altri servizi sanitari. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle prestazioni, dando la possibilità agli utenti di evitare spostamenti verso strutture ambulatoriali o ospedaliere distanti, con benefici soprattutto per gli abitanti delle zone rurali.

Dove e come

Ecco l’elenco delle farmacie coinvolte dal progetto sperimentale, pubblicato anche sul sito dell’Azienda sanitaria:

I referti includeranno il tracciamento della farmacia che ha eseguito l’esame con la firma digitale degli specialisti cardiologici che l’hanno verificato (telerefertazione) e dovranno essere ritirati dal paziente o da un suo delegato di persona su supporto cartaceo direttamente nella farmacia che ha eseguito la prestazione. In caso di referti che pongono la necessità di una visita urgente la farmacia allerta direttamente la Cardiologia, per una presa in carico più completa.

Nella seconda fase del progetto, prosegue la nota dell’Azienda sanitaria, la telerefertazione sarà allargata a tutte le farmacie che risulteranno idonee per partecipare all’iniziativa.

Da Bardasi a Laneri