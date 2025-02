Elezioni in Germania: vince la Cdu di Merz ma l’ultradestra di AfD raddoppia i voti

Elezioni in Germania: tutto come previsto o quasi. Vittoria dell’unione Cdu/Csu di Friedrich Merz vicina al 29%. Il dato arriva dal primo exit poll della tv pubblica Ard dopo la chiusura dei seggi alle 18 di oggi. Seconda piazza per l’ultradestra di AfD: il partito di Alice Weidel è sul 20%, in pratica raddoppiando i consensi, un risultato mai visto nella storia della Repubblica federale, come sottolinea l’Ansa.

Crollano invece di 10 punti i socialdemocratici dell’Spd del cancelliere uscente Olaf Scholz che si lecca le ferite al 16%; in calo i Verdi attorno al 13%, mentre la sinistra con Linke sale all’8,5%. Chi rischia di non entrare al Bundestag di Berlino? Con la soglia di sbarramento al 5%, sono i liberali di Fdp dati al 4,9% e Bsw, altro partito di sinistra, con il 4,8%.

In Germania sono stati chiamati al voto 59,2 milioni di elettori per il rinnovo del parlamento federale che conta 630 seggi. Un voto atteso non solo dai tedeschi ma anche nel resto d’Europa, visto il peso politico ed economico di un Paese che vive da molti mesi una fase di pericolosa recessione. E che ha risposto con un’affluenza alle urne dell’83%, la più alta dalle elezioni del 1990.

Da Weidel a Scholz

La candidata alla cancelleria tedesca di Alternative für Deutschland (AfD), Alice Weidel, ha esultato tra i militanti dell’ultradestra: “Un risultato storico, volevano dimezzarci, ma abbiamo raddoppiato i nostri voti. Saremo sempre pronti a far parte di un governo che voglia realizzare la volontà del popolo”.

Per Scholz, “quella di stasera è una amara sconfitta. E questo va detto in modo chiaro. Ma sulla base di questo risultato dobbiamo andare avanti insieme”. Dalla Willy Brandt Haus, il leader socialdemocratico ha fatto anche le “congratulazioni” a Merz, che “ha ricevuto l’incarico di formare il governo”.

Le dichiarazioni di Merz

“Grazie per questa collaborazione proficua tra Cdu e Csu, abbiamo fatto un’ottima campagna elettorale”, ha detto il futuro cancelliere Merz, ripreso anche dall’Agenzia Dire. “Ringrazio i nostri elettori e le nostre elettrici per la fiducia che hanno riposto in noi. So qual è la portata della missione che abbiamo e so che non sarà un compito facile. Abbiamo fatto una campagna elettorale molto forte che è stata necessaria per discutere delle grandi tematiche del nostro Paese, come la politica sulle migrazioni, l’economia, la politica estera ed interna”.

Adesso “lavoreremo insieme e dovremo parlare insieme: si tratterà soprattutto di agire velocemente. Il mondo non aspetta noi là fuori, dobbiamo essere operativi e passare alle azioni. Dobbiamo essere più recepiti a livello mondiale. La Germania sarà governata in maniera molto affidabile, vi do la mia parola. Il risultato è chiaro, questa sera andremo a festeggiare ma da domani mattina andremo a lavorare”, ha concluso Merz.