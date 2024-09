Elezioni regionali: Rancan (Lega) si ricandida e solo a Piacenza

Elezioni Regionali: scende in campo anche Matteo Rancan. Dopo una serie di indiscrezioni che lo davano titubante, il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale e segretario Lega Emilia ha annunciato oggi la sua ricandidatura per un seggio da consigliere dell’Emilia-Romagna alle elezioni del 17 e 18 novembre.

“Mi candido a Piacenza per i piacentini”, afferma Rancan in una nota stampa. “In questi anni ho avuto l’onore di rappresentare il mio territorio e la nostra comunità in Regione, portando avanti battaglie importanti per la difesa dei diritti dei cittadini e per lo sviluppo del nostro tessuto economico e sociale. La mia ricandidatura è una scelta di cuore, dettata dall’amore per la mia provincia e dalla volontà di proseguire il percorso intrapreso a fianco dei piacentini e di tutti gli abitanti dell’Emilia-Romagna”, aggiunge l’esponente leghista che dal 2014, quando aveva solo 23 anni, siede nell’Assemblea legislativa di viale Aldo Moro.

Si gioca in casa, ma…

“Ho sentito voci ricorrenti che mi davano candidato in collegi ritenuti ad elezione più sicura come Modena a Bologna”, prosegue Rancan. “Non mi sono mai candidato per una poltrona e non sopporto i ‘paracadutati’ in territori e collegi altrui. Mi candido a Piacenza, percorrendo magari una strada più difficile, per amore della mia terra”. Insomma, si tratta anche di una scelta coraggiosa, visto che il momento della Lega non è dei migliori, come dicono i sondaggi. E Rancan probabilmente ha ben chiaro che questa campagna elettorale non sarà una passeggiata, come quella che nel gennaio 2020 l’aveva riconfermato a Bologna sull’onda di oltre 9mila preferenze.

Infine, nella nota il capogruppo leghista sottolinea l’importanza delle sfide che attendono gli emiliano-romagnoli nei prossimi anni. Dalla necessità di rafforzare il sistema sanitario e il supporto alle famiglie, fino alla promozione delle eccellenze locali e al sostegno delle imprese. “Il nostro territorio merita un futuro di prosperità e sicurezza, e sono pronto a mettere nuovamente al servizio la mia esperienza e la mia determinazione per raggiungere questi obiettivi”, conclude Rancan.