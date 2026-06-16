Emilia-Romagna: nasce la nuova Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Si tratta di un inedito modello organizzativo più flessibile e vicino alle esigenze dei territori, che lavorerà tenendo insieme le attività strategiche di prevenzione, di gestione delle emergenze e di ricostruzione.

Obiettivo: una regione più sicura e in grado di far fronte alle criticità legate al cambiamento climatico, frutto di un percorso di riorganizzazione voluto dal presidente Michele de Pascale, quale parte strategica del mandato di legislatura e iniziato a settembre scorso con l’approvazione delle prime linee di indirizzo.

La riorganizzazione dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile è stata illustrata oggi in conferenza stampa a Bologna dal presidente de Pascale, e dalla sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. Presenti anche il direttore dell’Agenzia regionale, Massimo Camprini, e il presidente di Anci Emilia-Romagna, Marco Panieri.

L’accorpamento e i nuovi settori

Tra le novità, l’unificazione delle attività di prevenzione ed emergenza (compreso il coordinamento di Protezione civile), di ricostruzione (subentrando alle funzioni commissariali legate al terremoto del 2012 e alle alluvioni 2023-24) e di gestione unica della Struttura organizzativa stabile per tutte le calamità. Il tutto tramite l’accorpamento dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e della protezione civile con l’Agenzia regionale ricostruzioni.

Nascono due nuovi settori, spiega una nota della Regione. Il primo dedicato alla post emergenza e alla ricostruzione, in supporto alle gestioni commissariali e sub-commissariali. Il secondo mirato alla realizzazione dei progetti speciali, ovvero di quelle opere complesse e strategiche di contrasto al dissesto idrogeologico che la Regione punta a presentare entro ottobre e che saranno finanziate con 919 milioni di euro stanziati dal Governo nei prossimi 10 anni.

I bacini idrografici

Un’ulteriore novità riguarda la divisione delle unità territoriali che non opererà più per province, ma per bacini idrografici:

Tidone-Arda (della sede territoriale di Piacenza);

(della sede territoriale di Piacenza); Taro-Parma (Parma);

(Parma); Enza-Crostolo-Tresinaro (Reggio Emilia);

(Reggio Emilia); Secchia-Panaro (Modena);

(Modena); Reno (Bologna);

(Bologna); Ferrara , Lamone-Senio-Santerno (Ravenna);

, (Ravenna); Fiumi Uniti-Rubicone (Forlì e Cesena);

(Forlì e Cesena); Uso-Conca (Rimini).

Viene mantenuta, invece, la divisione per province nel coordinamento di Protezione civile.

De Pascale: più manutenzione e…

“La messa in sicurezza del nostro territorio sarà il cuore della nostra azione amministrativa”, ha ribadito de Pascale. “Le esperienze drammatiche del passato e gli effetti dei cambiamenti climatici ci hanno obbligato a mettere in campo un nuovo modello di organizzazione dell’Agenzia di protezione civile per tutelare la vita delle persone, i loro beni e la sicurezza delle nostre comunità. Si tratta di investire di più nella manutenzione dei corsi d’acqua, nel monitoraggio continuo delle aree più fragili e delle frane, in sistemi di allerta più moderni e nella formazione di operatori e volontari”.

Soprattutto, ha proseguito il governatore, “vogliamo costruire una politica strutturale della sicurezza territoriale, lavorando insieme alle sindache, ai sindaci e alla struttura commissariale, realizzando quelle opere strategiche che le comunità attendono da tanti anni. Le istituzioni devono essere capaci di agire con tempestività, competenza e visione strategica e questa nuova organizzazione rappresenta lo strumento che ci siamo dati per essere all’altezza di questa sfida”.

Rontini: una scelta strutturale

I cambiamenti climatici “hanno radicalmente modificato lo scenario in cui viviamo e per affrontarlo serve un’Agenzia ancora più forte e più organizzata” ha aggiunto Rontini. “Lo dovevamo anche alle decine di operatori e operatrici, volontari e volontarie che in questi anni hanno fronteggiato emergenze senza precedenti, lavorando giorno e notte, con una generosità e una passione che è stata riconosciuta a tutti i livelli”.

In campo per Rontini “c’è un cambio strutturale, con l’obiettivo di superare la fase dell’emergenza permanente e con la consapevolezza che dobbiamo costruire opere che siano adeguate alle nuove condizioni ambientali. Per questo, abbiamo operato la scelta strategica di creare una struttura nuova, dedicata solamente alla progettazione degli interventi speciali finanziati dai 919 milioni messi a disposizione dal Decreto-Legge 65“.

Panieri: sostegno convinto di Anci

Questa riorganizzazione “rappresenta un passaggio importante e necessario, che Anci Emilia-Romagna sostiene con convinzione”, ha sottolineato Panieri. “I Comuni sono il primo presidio istituzionale sul territorio e per questo è fondamentale rafforzare una filiera istituzionale sempre più integrata tra Regione, Comuni, Protezione civile, strutture commissariali, tecnici, volontariato e territori. La prevenzione non può essere considerata un capitolo separato dalla gestione delle emergenze: deve diventare il cuore di una strategia strutturale, fatta di manutenzione, monitoraggio, opere, pianificazione e capacità amministrativa”.

Come Anci, ha concluso Panieri, “continueremo a garantire piena collaborazione, portando il punto di vista dei Comuni e lavorando perché le risorse disponibili si traducano in interventi concreti, rapidi e coerenti con le esigenze delle comunità”.

Questa riorganizzazione, prosegue la nota della Regione, è stata condivisa oggi anche con i firmatari del Patto per il Lavoro e per il Clima, mentre domani lo sarà con le sindache e i sindaci del territorio.

I numeri della prevenzione

In Emilia-Romagna c’è un diffuso ed elevato grado di rischio: il 60% della superficie è soggetta a indicatori di severo rischio idrogeologico e idraulico, con oltre 22.400 chilometri quadrati a rischio di piene. Le frane sono 80mila e sono presenti nel 100% dei Comuni.

L’attività di prevenzione dell’Agenzia non si ferma praticamente mai: quasi 11.500 chilometri di fiumi sono sotto sorveglianza continua, con 2 o 3 tagli di vegetazione previsti all’anno sui tratti più pericolosi e migliaia di interventi ogni 12 mesi su segnalazioni di necessità. A questo si aggiunge il monitoraggio su 135 chilometri di litorale, di cui 77 protetti da argini, pennelli e scogliere. Solo nel 2025 sono state emesse 125 allerte, seguite in tempo reale dalla Sala operativa regionale di Bologna e dai 42 poli logistici operativi sul territorio.

Sempre nel 2025 sono stati generati 678 invii di allerta tramite il portale regionale ‘AllertaMeteoER’: 125 quelli di tipo meteo-idrogeologiche-idrauliche in fase previsionale, per un totale di oltre 237mila sms, mentre 5 hanno riguardato le valanghe. In fase di evento, invece, 204 le allerte di superamento della soglia pluviometrica di 20-30 millimetri per ora, 33 oltre 70 millimetri per ora, 226 per superamento di livello 2 dei fiumi, 30 per superamento di livello 3 e 54 i bollettini di monitoraggio meteo-idrologico e idraulico.

I finanziamenti per la messa in sicurezza

Solo nel 2025 sono stati programmati interventi per 274 milioni di euro, dedicati alla messa in sicurezza di fiumi, frane e costa. Altri 171 milioni sono previsti per il triennio 2026-28. Soltanto per l’attività a seguito delle ondate di maltempo di maggio 2023 e settembre-ottobre 2024 sono stati attivati 253 interventi sul reticolo idraulico e oltre 305 milioni di euro di finanziamenti del Commissario straordinario per il ripristino dei territori alluvionati.

In totale il bilancio dell’Agenzia per il 2025 è stato di circa 489 milioni di euro: il 33% di fondi statali, il 13% di fondi regionali (pari a 63 milioni, il 32% in più rispetto al 2024), il 12% di fondi europei e il 42% relativi a una programmazione pluriennale. Per il superamento delle emergenze nazionali e regionali, tra il 2021 e il 2025, sono stati stanziati 385 milioni di euro. In più, 2,2 milioni sono stati investiti nel potenziamento del sistema regionale e 740mila euro per dieci convenzioni onerose con università, centri di competenza e il centro funzionale, conclude la nota della Regione Emilia-Romagna.