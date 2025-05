Sanità in Emilia-Romagna, Forza Italia: un deficit di oltre 197 milioni da Piacenza a Rimini

In Emilia-Romagna la sanità è in profondo rosso. Da Piacenza a Rimini, “tutti gli enti sanitari della regione hanno chiuso i bilanci 2024 in passivo. Il preoccupante deficit complessivo ammonta a 197.438.000 euro. È stato ripianato dalla Giunta regionale con le delibere 603, 604 e 605 del 22 aprile scorso, utilizzando la quota di 188 milioni accantonata come risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 e con la quota di 9,438 milioni prelevata dal Fondo spese impreviste.”

A riferirlo in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia, Pietro Vignali, presidente del Gruppo, e Valentina Castaldini, consigliere questore, dopo aver analizzato la tabella che riporta il dettaglio dei disavanzi dei rendiconti di ciascun ente sanitario della Regione Emilia-Romagna per lo scorso anno.

Bilancio d'esercizio 2024 Ente sanitario disavanzo in euro AOU BOLOGNA - 706.546 AOU FERRARA - 9.684.263 AOU MODENA - 15.101.564 AOU PARMA - 10.231.330 AUSL BOLOGNA - 18.471.090 AUSL FERRARA - 22.107.406 AUSL IMOLA - 10.831.534 AUSL MODENA - 19.856.118 AUSL PARMA - 14.016.083 AUSL PIACENZA - 12.065.293 AUSL REGGIO EMILIA - 23.873.085 AUSL ROMAGNA - 37.425.855 IOR - 480.456 TOTALE - 194.850.623

Fuori controllo

“La spesa sanitaria regionale è fuori controllo. È un pozzo senza fondo con problemi strutturali che non possono essere risolti con sistematiche misure di ripiego”, hanno commentato i due esponenti di Forza Italia. “Non basta, infatti, che per il 2024 i passivi siano coperti con l’avanzo di amministrazione e il fondo spese straordinarie. Così come non saranno sufficienti le risorse, pur ingenti, racimolate tartassando al massimo possibile i contribuenti regionali. La Giunta de Pascale ne è consapevole, ed è per questo che continua a chiedere più risorse al Governo, nonostante i fondi statali per la sanità quest’anno abbiano già raggiunto i massimi storici. Il problema è che non vuole eliminare le spese superflue e non essenziali assieme alle tante incongruenze che fanno aumentare i costi del sistema”.

Teleassistenza e Cau

Un esempio recente, aggiunge la nota, “portato alla luce da Forza Italia, sono i dispositivi per la teleassistenza che giacciono da quasi un anno nei magazzini. Anche la riorganizzazione dell’emergenza urgenza con l’introduzione dei Cau ha moltiplicato i costi con miglioramenti pressoché nulli nella gran parte del territorio regionale. La percezione del cittadino comune è quella delle liste d’attesa interminabili e servizi territoriali depauperati, una sanità regionale che non è più l’eccellenza organizzativa di un tempo e che arranca”.

Tavolo permanente

Solo “l’abnegazione dei tanti professionisti che con grande senso del dovere e passione svolgono il loro lavoro con dedizione, permettono ancora al sistema di reggersi. Chiediamo un tavolo di confronto permanente con l’assessore alle Politiche per la Salute. La Giunta regionale non può sfuggire alle sue responsabilità e deve avere il coraggio e l’umiltà di affrontare queste criticità. Noi come forza di opposizione siamo pronti a dare il nostro contributo”, conclude la nota di Vignali e Castaldini.