Emilia-Romagna: stravince de Pascale, è il nuovo presidente della Regione

Emilia-Romagna: come previsto Michele de Pascale è il nuovo presidente della Regione. Ha sconfitto Elena Ugolini con una vittoria schiacciante. A dirlo sono i numeri: oltre il 56% dei voti per il candidato del centrosinistra e poco più del 40% per la candidata del centrodestra, mentre lo scrutinio delle ultime sezioni è ancora in corso. Ma non si può dimenticare come questa elezione sia stata pesantemente connotata da una fortissima astensione, visto che alle urne è andato solo il 46,42% dei quasi 3,6 milioni di cittadini chiamati ai seggi. Così de Pascale è diventato il nuovo presidente della regione con il voto di circa 900mila elettori, il 25% degli aventi diritto.

Le prime parole di de Pascale presidente, come riporta l’Agenzia Dire, sono state per i drammatici episodi causati dal maltempo: “In questa terra siamo stati profondamente feriti dall’alluvione, veniamo da un anno e mezzo di speculazioni e scontri politici. Le persone hanno paura nella nostra terra. Da questa campagna elettorale, quindi, finisca la speculazione politica e parta un nuovo patto di collaborazione istituzionale. Spero di incontrare già nei prossimi giorni la presidente del Consiglio Meloni; serve un grande cambio di passo da parte di tutti, me compreso. Le persone non dormono la notte a qualsiasi allerta meteo”.

Parlando di sé, ha ricordato: “Fin da piccolo sognavo di fare il presidente dell’Emilia-Romagna, quindi oggi ho realizzato personalmente il sogno di una vita. Per un emiliano-romagnolo, presiedere la Regione Emilia-Romagna è la soddisfazione più grande che ci possa essere. Soprattutto in un momento difficile come questo”. Poi de Pascale si è detto disponibile a fare il commissario alla ricostruzione: “Sono pronto ad assumermi questa responsabilità; nella mia esperienza da sindaco ho sempre avuto ottimi rapporti con tutti i Governi, spero che anche la presidente Meloni sia disponibile”.

In merito all’astensione, de Pascale, che ha ricevuto una telefonata di complimenti per la vittoria da Ugolini, ha dichiarato ai microfoni di La7: “Non sono per nulla soddisfatto della partecipazione, ma pensavo peggio. Forse le Regioni prima di chiedere nuove competenze con l’autonomia dovrebbero rinsaldare il proprio rapporto con gli elettori”.