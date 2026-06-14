Export piacentino primo in Emilia-Romagna: riprende quota grazie alla logistica

Export piacentino sugli allori. Dopo il calo del 4,5% registrato a fine 2025, ha fatto segnare una robusta ripresa nel primo trimestre di quest’anno. Da gennaio a marzo infatti il valore delle esportazioni in partenza da Piacenza ha sfiorato 1,8 miliardi di euro (1,797), con un incremento di 261 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025 (+17%).

La performance è certificata dall’analisi dell’Ufficio studi della Camera di commercio dell’Emilia su dati Istat. Un andamento che colloca la provincia di Piacenza al primo posto in Emilia-Romagna per dinamismo dell’export. In ambito regionale infatti solo Parma è riuscita a superare il 10% di crescita (+12,4%).

Questo trend, come già sottolineato dal vicepresidente vicario della Camera di commercio dell’Emilia, l’imprenditore piacentino Filippo Cella, “è chiaramente influenzato da un forte transito di merci prodotte in altre province e appoggiate su un polo logistico di importanza internazionale come quello di Piacenza”.

Dal tessile alla chimica

La ripresa parte dal settore manifatturiero. Con un valore complessivo di 1,774 miliardi di euro, ha messo a segno un incremento del 16,7%, arrivando a incidere sulle esportazioni complessive piacentine per il 98,7%.

Analizzando i singoli comparti, il tessile mostra una sostanziale stabilità, confermando i 443 milioni di euro di vendite estere già registrati nel primo trimestre del 2025, con un’incidenza del 25% sul totale. Si rileva invece una crescita marcata per il comparto macchinari e apparecchi: grazie a un progresso del 6,8%, si porta a quota 355 milioni e raggiunge un peso del 20%. Anche l’agroalimentare inizia l’anno sotto ottimi auspici: cresce a 184 milioni, 13 in più rispetto al 2025 (+7,6%).

La forte ripresa dell’export manifatturiero è da attribuire anche ad altri comparti; a partire dagli apparecchi elettrici, che hanno messo a segno una crescita del 51,8%, per un valore complessivo salito a 156 milioni di euro. Incrementi a tre cifre si sono registrati per computer, apparecchi elettronici e ottici, saliti a 115 milioni (+147,6%), e per i prodotti chimici (49 milioni, +172,2%). A 90 milioni gravita invece il valore delle esportazioni di articoli in gomma, materie plastiche e la lavorazione dei minerali non metalliferi (+35,7%).

La Germania torna al top

Guardando alle destinazioni geografiche, sempre nel primo trimestre 2026 l’export piacentino ha raggiunto un valore di 1,428 miliardi di euro nel continente europeo, con un incremento del 26,5% e un’incidenza sul totale del 79,5%. L’Asia si conferma il secondo continente di destinazione, ma ha registrato una flessione (-2,6%) che ha portato il valore dei flussi a 235 milioni. Verso l’America si registra un calo ben più significativo (-16,3%), con il valore attestato a 81 milioni.

A livello di singoli Paesi, da segnalare il ritorno della Germania al primo posto della classifica degli acquirenti dell’export piacentino. Sul mercato tedesco, infatti, si è registrato un balzo del 51%, per un valore totale di 348 milioni di euro, 118 in più rispetto al primo trimestre 2025.

Ottimi anche i flussi verso la Francia: pur cedendo la prima posizione, ha visto aumentare l’export piacentino del 24,1%, con 57 milioni di euro in più e un valore complessivo attestato a 295 milioni. Segue la Spagna, che ha fatto segnare un progresso del 59,9%: con 67 milioni in più, ha portato a 178 milioni di euro il valore degli acquisti.

Infine, le note dolenti dell’export verso gli Stati Uniti: a causa dei dazi, il mercato Usa è sceso dalla quinta posizione in classifica del primo trimestre 2025 all’attuale ottavo posto; il valore delle merci in partenza da Piacenza è calato a 52 milioni di euro, con un crollo di 16 milioni (-23,1%).