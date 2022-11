Adriana Fantini, l’assessore all’Urbanistica “A tu per tu con Piacenza”: ecco la mia idea di città

Adriana Fantini: “La città che preferisco, in ambito europeo? Sicuramente Milano”. Ha viaggiato molto e lo ha fatto con lo sguardo attento di una professionista del settore, l’architetto e docente del Politecnico, oggi assessore all’Urbanistica del Comune di Piacenza.

Deleghe articolate, quelle di Fantini, che ruotano attorno all’idea di città del futuro e che proprio in questi giorni sono di grande attualità, in coincidenza con la presentazione del percorso partecipativo per la definizione del Piano urbanistico generale (Pug), previsto per giovedì 10 novembre a Palazzo Farnese.

Con lei, seconda ospite di “A tu per tu con Piacenza” dopo l’assessore alla Cultura Christian Fiazza, parliamo dunque di urbanistica, di piccoli e grandi interventi, da piazza Cittadella al nuovo ospedale, dalle aree verdi al centro storico, pensati per ridisegnare la città in vista delle necessità future e in accordo, almeno nelle intenzioni, con le aspettative di cittadini e associazioni.

Una lunga intervista, a Palazzo Farnese e a cura di Mirella Molinari, per mettere a fuoco il lavoro di questi primi mesi di mandato dell’assessore Fantini, ma pure di tutta la squadra della sindaca Tarasconi, valutando anche l’impatto dell’incarico amministrativo sulla sua vita privata e professionale.

