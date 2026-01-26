Ferriere e Santo Stefano d’Aveto: il no al progetto del parco eolico ha già superato le 4mila firme

Ferriere e Santo Stefano d’Aveto: i due Comuni appenninici, rispettivamente in provincia di Piacenza e di Genova, sono interessati da un mega progetto per la costruzione di un parco eolico industriale sul monte Crociglia. Entrambe le amministrazioni si sono mobilitate contro questo futuro insediamento, ritenuto troppo invasivo sul loro territorio. Il progetto, che prevede sette pale da 136 metri di diametro a 180 metri d’altezza, per un importo di 65 milioni di euro, è stato presentato nei mesi scorsi dalla società milanese Ferriere Wind Srl.

La petizione del sindaco Oppizzi

Mentre l’iter per l’autorizzazione del parco eolico prosegue spedito anche per godere dei fondi Pnrr (il termine per le osservazioni è il 21 febbraio), Carlotta Oppizzi, sindaco di Ferriere, ha lanciato sulla piattaforma Change.org una petizione contro questo mega progetto – “un modello calato dall’alto e già fallimentare” – che in due giorni ha già superato ampiamente le 4mila firme verificate.

“I crinali del nostro Comune sono un patrimonio naturale, storico e paesaggistico di inestimabile valore. Si tratta di territori di montagna, ancora in gran parte integri, ricchi di biodiversità, risorse idriche, boschi e pascoli, che raccontano e si nutrono di un equilibrio delicato tra ambiente, comunità locali e storia”, spiega il sindaco Oppizzi nel testo della petizione.

“Oggi questo equilibrio – continua la prima cittadina – è minacciato dal progetto definitivo di un impianto eolico industriale denominato ‘Ferriere’, che prevede: l’installazione di 7 aerogeneratori con diametro di 136 metri e da una pala di larghezza pari a 66,66 metri, con un’altezza complessiva minima di 180 metri, una potenza complessiva di 31,5 MW, opere di connessione elettrica che interesseranno anche il territorio del Comune di Santo Stefano d’Aveto (Ge), nell’Alta Val d’Aveto”.

Un progetto, aggiunge Oppizzi, “presentato come ‘sostenibile’, che in realtà comporta gravi impatti ambientali, paesaggistici e sociali in un’area montana fragile e ancora autentica”. Sul tema è previsto anche un incontro pubblico domenica 1° febbraio, presso il salone parrocchiale di Ferriere a partire dalle ore 15.

Il no di Santo Stefano d’Aveto

Le pale verrebbero installate nel territorio di Ferriere, ma la stazione elettrica, comprese le opere di connessione, sarebbe ubicata a Santo Stefano d’Aveto, spiega ilpiacenza.it. Così anche questo Comune ha manifestato la sua ferma contrarietà al progetto eolico con una nota stampa che vi riproponiamo integralmente.

«In data 23 gennaio 2026 sono stati trasmessi a questa Amministrazione i documenti progettuali relativi al parco eolico denominato “Ferriere 2”, con un termine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni previste dalla normativa. Riteniamo doveroso chiarire fin da subito che il gruppo di maggioranza non è contrario, per principio, allo sviluppo delle energie rinnovabili. Al contrario, nel nostro programma amministrativo era previsto uno studio di fattibilità proprio in relazione alla possibile realizzazione di un impianto eolico sul territorio, nella consapevolezza dell’importanza della transizione energetica. Tuttavia, il progetto così come presentato si caratterizza per dimensioni e impatto complessivo che risultano del tutto sproporzionati rispetto alla realtà territoriale, ambientale e paesaggistica del nostro Comune. Un intervento di tale portata non può essere considerato coerente né compatibile con le caratteristiche e le vocazioni del nostro territorio. Una prima analisi della documentazione evidenzia inoltre diverse criticità e incongruenze, nonché il superamento di vincoli esistenti, giustificato principalmente dal richiamo alla necessità e urgenza dell’intervento, motivazioni riconducibili alle tempistiche di accesso ai fondi del PNRR. Riteniamo che tali esigenze non possano in alcun modo prevalere su una corretta pianificazione e sul rispetto del territorio e della comunità locale. Per queste ragioni, le forze di maggioranza e di minoranza del Consiglio Comunale, esprimono una chiara e netta contrarietà al progetto “Ferriere 2” nella sua attuale configurazione, ribadendo che solo una profonda e completa riformulazione dello stesso potrà costituire la base per una eventuale futura rivalutazione.

L’Amministrazione continuerà a informare i cittadini sugli sviluppi della vicenda, mantenendo ferma la volontà di tutelare il territorio, l’ambiente e gli interessi della comunità».



Europa Verde al fianco di Ferriere

Tra le prese di posizione contrarie al parco eolico industriale c’è la nota dal titolo “Transizione energetica sì, ma non a scapito dell’Appennino: Europa Verde Piacenza al fianco di Ferriere”, che anche in questo caso vi riproponiamo integralmente.

«Europa verde sezione di Piacenza esprime massima solidarietà al comune di Ferriere in merito alle preoccupazioni per la possibile installazione di un maxi parco eolico tra Ferriere e Santo Stefano sui crinali che separano la val Nure dalla val d’Aveto.

Premettendo che per Europa Verde la transizione energetica e quindi il passaggio dalle energie fossili alle rinnovabili, fotovoltaico ed eolico, è imprescindibile e deve avvenire con celerità e determinazione, non possiamo però procedere senza considerare gli aspetti territoriali e paesaggistici.

Non si tratta infatti solo di installare sette pale di quasi 200 metri ciascuna ma anche di creare l’infrastruttura viabilistica che permetta ai bilici il trasporto delle stesse sui crinali: ciò comporterà sbancamenti per le aree di cantiere e allargamento della strada che da Selva sale al Crociglia con un impatto permanente sul territorio rimasto fino ad ora incontaminato e ambientalmente molto prezioso oltre che frequentato da molti escursionisti.

I prati del Crociglia sono inoltre utilizzati come pascoli estivi dagli allevatori della zona. A questo si aggiunga il problema del rumore prodotto dalle pale che si stima sarà percepito sia a Selva che a Santo Stefano D’Aveto.

Serve quindi una pianificazione oculata e rispettosa delle comunità che abitano quei luoghi e che a livello nazionale ancora manca lasciando vuoti normativi che favoriscono la speculazione. La Regione Emilia Romagna nel Ddl sulle aree idonee, poi annullato dal Consiglio di Stato, aveva previsto esplicitamente l’esclusione delle aree sopra i 1.200 metri e i crinali principali.

Ci auguriamo che la Regione con le proprie osservazioni e con i tecnici che interverranno nella conferenza dei servizi ribadiscano questi vincoli con forza e che il Ministero accolga e faccia sua la contrarietà a questo progetto faraonico calato in un contesto territoriale da salvaguardare e proteggere.

La provincia di Piacenza ha una ricchezza: le sue valli e il suo Appennino ancora in gran parte integro e ricco di biodiversità mentre la pianura ha subito un impatto ambientale molto negativo a seguito della presenza della logistica con il conseguente enorme consumo di suolo, il traffico pesante e l’inquinamento alle stelle. Crediamo che si sia già dato in termini di sviluppo secondo i modelli prevalenti. Per le pale eoliche si possono certamente trovare luoghi più idonei».