Fiammetta Borsellino a Piacenza: incontro con gli studenti del Liceo Colombini

Fiammetta Borsellino incontra gli studenti del Liceo Colombini di Piacenza. L’appuntamento è in programma giovedì 26 febbraio, alle ore 10,30, presso l’ex chiesa del Carmine (piazza Casali 10).

“L’iniziativa si inserisce nel percorso di educazione alla legalità promosso dalla nostra scuola e rappresenta per i nostri studenti un’importante occasione di riflessione e crescita civile”, spiega Monica Ferri, dirigente scolastica del Liceo Colombini. E aggiunge: “Attraverso la testimonianza diretta della figlia del magistrato Paolo Borsellino, vittima della strage di via D’Amelio, i ragazzi avranno modo di approfondire i temi della giustizia, dell’impegno civico e della lotta contro ogni forma di criminalità organizzata”.

Oltre all’appuntamento con Fiammetta Borsellino, si ricorda che fino a sabato 28 febbraio, presso la Biblioteca Passerini Landi di Piacenza, è aperta la mostra fotografica “A testa alta”, che rende omaggio alla memoria di Paolo Borsellino, Carlo Alberto dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Pio La Torre per l’impegno in prima linea nella lotta contro la mafia.