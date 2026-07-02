Fondazione di Piacenza e Vigevano, la calda estate del presidente Roberto Reggi…

Fondazione di Piacenza e Vigevano: dalla celebrazione all’apoteosi. Al centro dei giochi naturalmente lui, il presidente Roberto Reggi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa prevede in questo mese di luglio l’agenda degli appuntamenti dalle parti di Palazzo Rota Pisaroni.

Tutti a Santa Chiara

Lunedì prossimo evento di altissimo livello per l’attesa partenza della ristrutturazione dell’ex Convento di Santa Chiara di cui si parla da anni. «Il 6 luglio il presidente di Cassa depositi e prestiti, Giovanni Gorno Tempini, verrà a posare la prima pietra di avvio del cantiere, a dimostrazione della valenza nazionale dell’iniziativa su un bene di proprietà della Fondazione». Il tutto, sempre dichiarazioni di Reggi al quotidiano Libertà, «perfettamente in linea con il cronoprogramma, nonostante la complessità autorizzativa e progettuale dell’intervento». Che si prospetta come un’opera «particolarmente ambiziosa sia dal punto di vista architettonico che sociale: in quel luogo dove “stiamo costruendo accoglienza”, come recita lo slogan su un manifesto esterno a Santa Chiara, troveranno sede quasi 300 studenti e 40 soggetti fragili all’interno del progetto sociale del “Dopo di noi”».

Potere nazionale

Perché la presenza di Gorno Tempini? È presto detto: la Cdp investirà circa il 40% dei 25 milioni di euro che servono per il restauro conservativo dell’ex convento, mentre il restante 60% arriverà da fondazioni bancarie, investitori istituzionali, fondi pensione e casse previdenziali. L’operazione, se ce ne fosse ancora bisogno, evidenzia dunque il potere su scala nazionale del presidente Reggi agli occhi di tutta la comunità piacentina. E guarda caso, qualche giorno dopo arriviamo all’altro appuntamento clou, che per ora è confermato solo dalle indiscrezioni.

Pare infatti che nella seconda metà di luglio sia in agenda la convocazione del Consiglio generale della Fondazione, in attesa che a Vigevano si decida chi sostituirà la consigliera dimissionaria Rossella Buratti, nome che lo stesso Consiglio generale dovrà confermare col suo voto. All’ordine del giorno ci sarebbero le variazioni allo statuto concesse in via facoltativa dall’Addendum al Protocollo 2015 sottoscritto da ministero dell’Economia e Acri nell’ottobre scorso (vedi l’articolo sotto per tutti i particolari).

Si tratta di un passaggio cruciale per la futura governance della Fondazione e non solo. I 15 consiglieri generali, con una maggioranza dei due terzi, potrebbero infatti decidere in via strutturale l’allungamento del loro stesso mandato e di quello del presidente Reggi di ben due anni rispetto alla scadenza naturale del 2029, restando in carica fino al 2031. Con una permanenza sulle poltrone di Palazzo Rota Pisaroni che senza colpo ferire passerebbe da 4 a 6 anni.

Moral suasion

Che dire, l’appuntamento del 6 luglio in Santa Chiara sembra assumere così anche un sapore di moral suasion per chi tra i consiglieri generali ha ancora dubbi etici sul concedere a se stessi e al presidente Reggi due anni in più al timone della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Quasi che sia anche un messaggio alla città e al suo territorio di conferma della visione del presidente, che naturalmente ricomprende anche le elezioni comunali del 2027. Con Reggi favorevolissimo, pure in qualità di presidente della Fondazione, a un secondo mandato del sindaco Pd Katia Tarasconi, come ha dichiarato sempre a Libertà. Insomma, che i piacentini sappiano: in città c’è un uomo solo al comando.