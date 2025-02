Fondazione di Piacenza e Vigevano: la nuova governance a trazione d’impresa

Fondazione di Piacenza e Vigevano verso la nuova governance 2025-2029. Nel segno del presidente Roberto Reggi, della continuità ma anche con qualche novità. I nuovi membri del Consiglio generale eletti lunedì scorso sono stati scelti secondo statuto dal Consiglio uscente, a partire da 13 coppie di candidati (un uomo e una donna) proposte ciascuna dagli enti designanti della Fondazione.

Nomi e cognomi

Primo elemento di continuità: tutti i candidati che erano presenti nel Consiglio uscente di palazzo Rota Pisaroni sono stati riconfermati.

I dieci consiglieri designati per Piacenza sono:

Valter Bulla (Associazioni di volontariato);

(Associazioni di volontariato); Luigi Cavanna (Provincia);

(Provincia); Vincenzo Cerciello (Politecnico);

(Politecnico); Francesca Colla (Università Cattolica);

(Università Cattolica); Ivano Fortunati (Diocesi);

(Diocesi); Fabio Leggi (Associazione La Ricerca);

(Associazione La Ricerca); Mauro Monti (Conservatorio Nicolini);

(Conservatorio Nicolini); Anna Muselli (Camera di Commercio dell’Emilia);

(Camera di Commercio dell’Emilia); Maria Grazia Sabato (Comune di Piacenza);

(Comune di Piacenza); Luigi Salice (Comuni della provincia).

Passando a Vigevano, ecco i tre consiglieri:

Daniela Boffino (Comune);

(Comune); Rossella Buratti (Associazioni di volontariato)

(Associazioni di volontariato) Elena Sisaro (Diocesi).

Il salotto buono

I volti nuovi sono tutti piacentini: l’imprenditrice Francesca Colla, il professor Mauro Monti e l’avvocato Fabio Leggi. A colpire però in questa prima tornata di rinnovo della Fondazione di Piacenza e Vigevano è il nutrito gruppo di figure provenienti dal mondo imprenditoriale ed economico: Colla e Cerciello, indicati dal mondo universitario, affiancano Muselli, Sabato e Bulla. Se a questi si aggiunge la probabile riconferma tra i cooptati del consigliere uscente ed esperto di finanza Carlo Marini, si arriverà a 6 membri su 15 di estrazione economica. Il nuovo “parlamentino” sarà completato infatti ad aprile con la nomina di due consiglieri cooptati dai 13 neoeletti, portando appunto a 15 il totale dei suoi rappresentanti.

Da Reggi ai fedelissimi

Dopo l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2024, sarà il presidente uscente Roberto Reggi a convocare il nuovo Consiglio Generale per la nomina del suo successore alla guida dell’ente di via Sant’Eufemia per i prossimi quattro anni e che – secondo elemento di continuità – sarà ancora lo stesso Reggi. Una volta eletto, il neo presidente procederà alla definizione della sua squadra di lavoro, il Consiglio di Amministrazione, che potrà essere composto da un numero compreso fra sei e otto membri.

Qui si apre la partita sul terzo elemento di continuità. Tra i componenti uscenti del CdA, pare scontata infatti la conferma del vicepresidente vicario Mario Magnelli, come del consigliere Luca Groppi, direttore generale di Confindustria Piacenza (tanto per restare in ambito economico), o del giornalista Robert Gionelli, indicato a suo tempo dal compianto Corrado Sforza Fogliani. Per il resto, vedremo che sorprese o altre conferme Roberto Reggi riserverà ai suoi prossimi quattro anni di regno su palazzo Rota Pisaroni.