Fondazione Ronconi Prati: il primo (ricco) bilancio del presidente Miglioli

Fondazione Ronconi Prati: pubblicato il bilancio 2024 dell’ente che possiede il 100% dell’Editoriale Libertà e il 65% di Altrimedia, la concessionaria pubblicitaria del Gruppo. Si tratta del primo rendiconto firmato dal nuovo presidente, il noto avvocato piacentino Alessandro Miglioli, che ha preso il posto della compianta imprenditrice Donatella Ronconi, scomparsa lo scorso gennaio. E come vedremo le sorprese non mancano.

In crescita…

Il fondo di dotazione dell’ente (beni materiali, immateriali, finanziari e disponibilità liquide) fornito da Donatella Ronconi resta invariato a poco più 34 milioni di euro (34.099.183). Ma aumenta il patrimonio netto della Fondazione che porta il suo nome e della figlia Enrica. Nel 2024 cresce infatti da quasi 35,5 milioni di euro (35.445.236) a oltre 37,6 milioni (37.671.495). A determinare l’incremento del 6,3% è l’avanzo d’esercizio decollato sopra i 2 milioni di euro (2.076.259) rispetto ai 204mila del 2023. Una liquidità dovuta in gran parte a una plusvalenza per la vendita di terreni agricoli nel Cremonese (1.549.220 euro), che il Consiglio di amministrazione di via Benedettine, come in passato, ha proposto al Consiglio generale di destinare a riserve di utili o avanzi di gestione.

Nonostante le risorse derivanti dall’eredità di Donatella Ronconi, che ha lasciato tutti i suoi averi alla Fondazione e che entreranno nel prossimo bilancio, l’atteggiamento denota una certa prudenza. Probabilmente anche in ragione delle note vicende legali relative alla causa in corso con Ivan Ciollaro, l’ex marito della Ronconi che in primo grado ha ottenuto una sentenza a lui favorevole con un risarcimento di quasi 2 milioni di euro. E che oggi vede la Fondazione impegnata in Corte d’Appello a Bologna contro la decisione presa in tal senso dal Tribunale di Piacenza. Senza dimenticare che potrebbero emergere altre questioni legali non di poco conto.

Le partecipazioni

Per quanto riguarda le partecipazioni della Fondazione in imprese controllate, si attestano a quasi 24,3 milioni (24.276.070), con un decremento di oltre 580mila euro (587.252). La riduzione, come si legge nelle note del bilancio, è relativa alla cessione dell’intera quota nella Telelibertà Spa per 650mila euro, che ha generato comunque una plusvalenza (62.748 euro). Infatti, dal 1° novembre 2024, l’Editoriale Libertà Spa ha incorporato Telelibertà Spa, dopo averne acquisito il 100% della partecipazione.

In questo quadro, i dividendi che la Fondazione Ronconi Prati ha incassato dall’Editoriale Libertà, presieduta sempre da Miglioli, sono più che raddoppiati. Nel 2024 sono saliti a circa 705mila euro dai 331mila del bilancio precedente. Il corposo incremento si spiega probabilmente con la crescita del risultato d’esercizio del Gruppo che pubblica lo storico quotidiano piacentino. Stando a un prospetto nel bilancio della Fondazione Ronconi Prati, l’Editoriale Libertà lo scorso anno avrebbe migliorato i suoi conti, passando da un utile netto di 826mila euro nel 2023 a un risultato d’esercizio di oltre 980mila euro, malgrado la crisi che attanaglia il settore dei quotidiani su scala nazionale.