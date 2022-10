Tommaso Foti verso la presidenza di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati

Tommaso Foti: ormai mancano solo i crismi dell’ufficialità. Le voci che circolano da qualche tempo hanno preso consistenza. Il deputato piacentino, rieletto per la sesta volta alla Camera, diventerà il capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio.

A meno di clamorose sorprese, con il suo approdo nella compagine di governo come viceministro o sottosegretario, per Foti si tratta di un naturale passaggio del testimone con il suo predecessore, di cui era vicepresidente vicario nella scorsa legislatura; cioè Francesco Lollobrigida, diventato ministro dell’Agricoltura, e tra l’altro cognato di Giorgia Meloni.

L’ultimo indizio, che serve per formare la prova definitiva di questa ascesa è arrivato ieri. Foti infatti è stato il latore della dichiarazione di voto di FdI sulla fiducia al governo Meloni (ottenuta con 235 voti favorevoli su 400), parlando per ultimo, in rappresentanza del maggior gruppo parlamentare presente nell’aula di Montecitorio.

La ragazza della Garbatella

Non senza qualche momento d’emozione, nonostante la grande esperienza parlamentare, Foti ha iniziato il suo discorso partendo dal “viaggio” che in dieci anni dalla nascita ha portato il suo partito e la sua leader alla guida del governo italiano. Sottolineando che “oggi è un giorno storico perché viene dimostrato che anche una ragazza della Garbatella può arrivare a Palazzo Chigi, con la destra; ed è un giorno storico perché questa alleanza è di destra-centro se vogliamo definirla correttamente come gli elettori l’hanno indicata”.

Da Conte a Letta

L’onorevole piacentino non ha mancato di rispondere agli attacchi dell’ex premier dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che in aula aveva parlato di un “dialogo” Draghi-Meloni, ricordando tra l’altro come lui sia stato l’unico presidente del Consiglio che ha governato prima con la Lega e poi con Leu. E ce n’è stato anche per Enrico Letta, presidente del Pd, quando Foti gli ha rammentato il fallimento dei cartelli elettorali e delle liste civetta del centrosinistra per vincere le elezioni.

Il momento peggiore

Poi, il capogruppo in pectore di FdI ha messo in chiaro come il percorso del nuovo governo non sarà facile. “Attenzione non ci sono scorciatoie o furbizie”, ha affermato. “Ci sediamo su quei banchi (del governo, ndr) nel momento peggiore; ma onoreremo quei banchi, non all’insegna del potere ma delle misure necessarie e indispensabili per far ripartire questo Paese”. Con “un fardello” che si chiama debito pubblico, “aumentato di 400 miliardi di euro in questi quattro anni e mezzo”.

Due stelle polari

Per Foti questo sarà un governo politico con due stelle polari: coraggio e libertà. Coraggio di fare le scelte, prendendo i provvedimenti necessari, tutelando la libertà, parola chiave anche in economia. “In questo momento ci sono dei comparti industriali allo stremo. E non possiamo permetterci che parta quel vento di cassa integrazione che finirebbe fatalmente per impoverire i lavoratori, impedire allo Stato di avere gettito, ma soprattutto portando le aziende a perdere quote di mercato e competitività”.

Per l’onorevole piacentino il lavoro dipendente va salvaguardato e tutelato. “Ma c’è anche un mondo del lavoro autonomo che non possiamo dimenticare, perché tutte le mattine lavora per far sì che il sistema Italia vada avanti”. Foti ha poi concluso il suo discorso evidenziando come “la patria vada servita e non ci si debba servire della patria”, annunciando il voto di fiducia di FdI al governo e augurando buon lavoro a Giorgia Meloni.