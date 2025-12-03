Fratelli d’Italia: incontro a Piacenza con Foti e Fidanza per i tre anni del Governo Meloni

Fratelli d’Italia fa il punto a Piacenza. “A tre anni dall’insediamento del Governo Meloni abbiamo ritenuto particolarmente importante organizzare un appuntamento aperto a tutti dove illustrare risultati concreti perseguiti, le prospettive e le idee per il futuro”, si legge in una nota del Coordinamento provinciale di FdI, che annuncia l’iniziativa pubblica “Una concreta credibilità”.

L’incontro è in programma venerdì 5 dicembre alle ore 21, presso il Best Western Park Hotel di Piacenza (Strada Valnure 7). “Un appuntamento che assume ulteriore significato anche in forza del primo anno di attività dell’onorevole Tommaso Foti nel ruolo di ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, mandato per l’appunto iniziato a dicembre 2024, nonché incarico che lo vede impegnato su dossier strategici per l’Italia e per il territorio emiliano-piacentino”. Dunque, “sarà un momento di analisi, ma anche di condivisione per restituire ai cittadini un quadro chiaro su ciò che è stato fatto e sulle priorità che guideranno la nostra azione nei prossimi mesi”, prosegue la nota.

“Ad animare la serata, che sarà condotta dal vicepresidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Giancarlo Tagliaferri, oltre al ministro Foti, sarà presente in qualità di ospite l’onorevole Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, nonché presenza storicamente attiva e vicina alla federazione di Fratelli d’Italia Piacenza. Il nostro territorio si conferma luogo di dialogo e partecipazione e questo appuntamento si inserisce pienamente nella nostra volontà di mantenere un confronto costante con cittadini, amministratori e realtà territoriali che guardano con attenzione al percorso del Governo Meloni”, conclude il Coordinamento provinciale di FdI.