Fuori menu: gli imprenditori rivoluzionari che hanno cambiato il gusto made in Italy

Fuori menu è un libro che racconta degli imprenditori speciali. Quelli che hanno rivoluzionato il gusto made in Italy. A scriverlo, Fernanda Roggero, giornalista de Il Sole-24 Ore, già direttore del magazine Ventiquattro, diventata una firma indiscussa del Food&Wine.

Fuori menu “è il risultato di un viaggio nel nostro Paese alla scoperta delle aziende che attraverso sperimentazione, coraggio e passione per le materie prime hanno innovato il gusto made in Italy”, spiega Roggero. “Quelle che hanno continuato la tradizione dell’enograstronomia italiana, considerata un fattore di sviluppo e lavoro che va ben oltre i confini nazionali”.

Nell’Italia che ha inventato la dieta mediterranea nella sua espressione più completa, l’economia del mangiare e del bere rappresenta infatti il 15% del Pil nazionale. “L’industria agroalimentare italiana – dai prodotti più ricercati alla produzione industriale di grande qualità – è uno dei pilastri della nostra economia“, sottolinea la giornalista. “Un asse portante in cui tradizione e sperimentazione, familismo e concorrenza, sostenibilità e territorio si legano indissolubilmente per costituire un modello virtuoso, che tutto il mondo ci invidia”.

Undici eccellenze

Roggero ha selezionato e raccolto undici storie d’eccellenza, dal cuore delle Dolomiti a Pantelleria. In Fuori menu troviamo le bollicine italiane di Ferrari; la salsa di pomodoro Mutti; il caffè Illy; gli spaghetti del Pastificio Felicetti; l’azienda Mieli Thun; i vini della cantina Donnafugata; il parmigiano del Caseificio Gennari; il panettone artigianale Loison; la chiocciola Metodo Cherasco; la grappa della famiglia Nonino; il riso Acquerello.

“Ne esce un itinerario attraverso l’Italia che sorprende per varietà di gusti e sapori. E compone un ritratto nazionale che sfocia in un grande racconto corale di come aziende diverse – per vocazione, strategia e prodotti – possano essere riconducibili tutte a un’unica grande missione: proiettare nel futuro il gusto del made in Italy”, conclude Roggero.

Il valore dell’Italian Food

“Il made in Italy racconta quel che cambia e quel che resta del nostro Paese meglio di qualsiasi libro di storia”, afferma l’antropologo Marino Niola che ha scritto la prefazione di Fuori menu. “Perché della storia restituisce la trama vivente, quella incarnata nel fare e nel saper fare, quella che ci fa essere ciò che siamo, che nutre quotidianamente e silenziosamente la nostra identità e il nostro gusto del bello e del buono. Ecco perché si avrebbe torto a considerare il mondo dell’Italian Food una faccenda da soli gourmet, o da gastromani. Perché, in realtà, fotografa quella capacità di trasfigurare la povertà in tipicità che ha fatto dell’Italian Food un mito planetario”. Per Niola, “l’immagine stessa della gastronomia del futuro. In grado di nutrire il pianeta senza depredarne le risorse”.

Una collana Bellissima

Fuori menu (176 pagine, 17 euro; in libreria e negli store online) è il libro d’esordio di Fernanda Roggero, e il secondo titolo di Bellissima, la nuova collana Luiss University Press. Diretta da Nicoletta Picchio, giornalista economica e scrittrice, la collana è dedicata al racconto del made in Italy di successo. Un viaggio tra le nostre tante imprese che sono leader nel mondo, innovano, crescono ed esportano. Famose o sconosciute, esempio di competitività nei settori tradizionali e in quelli più innovativi.