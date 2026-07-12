Galleria Ricci Oddi verso il futuro: parla il presidente Stefano Antonio Marchesi

Galleria Ricci Oddi verso il futuro con nuove mostre e collaborazioni. A raccontarlo è il presidente della prestigiosa pinacoteca piacentina, l’avvocato Stefano Antonio Marchesi ai microfoni di Piacenza Diario. Nella video intervista di Mirella Molinari, il presidente Marchesi, in carica dal maggio scorso, fa il punto su quello che appare come un rilancio in piena regola della Ricci Oddi nei prossimi anni. Senza dimenticare la valorizzazione del “Ritratto di signora” di Gustav Klimt, la punta di diamante dei capolavori presenti nelle sale della galleria di via San Siro.