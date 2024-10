La Generazione Z interroga la Storia: Grasso e Quirico incontrano gli studenti piacentini

Generazione Z: gli studenti delle scuole superiori piacentine avranno due belle occasioni per “interrogare” la Storia, in un confronto con grandi nomi del giornalismo italiano. Aldo Grasso e Domenico Quirico saranno infatti i protagonisti dei primi incontri della 2ª edizione della rassegna “Se la Generazione Z interroga la Storia”, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza.

Dalla tv alle guerre

Il critico del Corriere della Sera e docente alla Cattolica, sarà il protagonista del primo incontro dedicato alla storia della televisione italiana che compie 70 anni. L’appuntamento con Aldo Grasso è lunedì 28 ottobre, alle 10,30 presso il Laboratorio Aperto del Carmine (ingresso libero a tutta la cittadinanza). Con lui dialogheranno altri due giornalisti: Mauro Molinaroli e Gian Luca Rocco, direttore di Libertà, con un passato alle reti Mediaset.

Domenico Quirico, storico inviato de La Stampa in tante aree critiche del mondo, sarà invece al Carmine giovedì 5 dicembre, sempre alle 10.30, per parlare delle guerre in corso e del passato. Un confronto che si svilupperà in dialogo sempre con Mauro Molinaroli, anima organizzativa della stimolante rassegna piacentina.

I veri protagonisti

“Il grande riscontro della prima edizione ci ha spinto fare di più”, ha spiegato in conferenza stampa l’assessore alla Cultura Christian Fiazza. Così “Abbiamo chiesto agli istituti scolastici quali potessero le tematiche più interessanti su cui confrontarsi, in base alle indicazioni arrivate dagli studenti”; i veri protagonisti della rassegna, come hanno sottolineato la dirigente scolastica dell’Istituto Romagnosi Raffaella Fumi e i docenti del liceo Gioia Matteo Sozzi e del liceo Respighi Raffaele De Costanzo.

Anche l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Brianzi, ha evidenziato come questi appuntamenti al Carmine “siano diventati uno spazio per rispondere alla sete culturale di ragazze e ragazzi attorno a temi importanti che riguardano l’intera società”. Dal canto suo l’assessore allo Sport Mario Dadati ha annunciato un nuovo ciclo di incontri: “Si chiamerà ‘Campioni’ e partirà il prossimo anno; vedrà sul palco atleti importanti, non solo piacentini, per raccontare ai giovani la loro esperienza dal punto di vista agonistico e umano”.

Diretta radiofonica e…

Se il Carmine offre una platea di 380 posti, gli incontri con i due giornalisti si potranno seguire comunque in diretta su Pc Radio Cult. E da questi appuntamenti con la Generazione Z successivamente saranno estratti dei podcast per non perdere l’occasione di risentire i racconti di Aldo Grasso e Domenico Quirico.