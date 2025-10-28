Gianpaolo Bonafini è il nuovo questore di Piacenza, Ivo Morelli va a Rimini

Gianpaolo Bonafini è il nuovo questore di Piacenza. Succede a Ivo Morelli che dopo quasi tre anni nel capoluogo emiliano è stato trasferito a Rimini. L’avvicendamento deciso dal ministero dell’Interno è previsto il 3 novembre.

Curriculum di vaglia

Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma nel 1993, Bonafini nello stesso anno ottiene il primo incarico da funzionario della Polizia di Stato alla Questura di Palermo. Nel capoluogo siciliano svolge la sua attività presso i commissariati di Corleone e Brancaccio, dove conduce indagini sulla criminalità comune e organizzata, seguendo anche le tracce del boss mafioso Bernardo Provenzano. Nel 1999 è a Milano per dirigere la Sezione interventi sul territorio e l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Dal 2001 ricopre la dirigenza della Squadra mobile della Questura di Lecco.

L’anno seguente Bonafini viene trasferito a Bergamo, dove fino al 2013 svolge l’incarico di dirigente della Squadra mobile, partecipando tra l’altro alle indagini sull’omicidio di Yara Gambirasio. Sempre nel 2013 si sposta a Venezia per tre anni come capo di Gabinetto della Questura. In seguito, dal 2016 al 2018 ricopre il ruolo di dirigente della Divisione anticrimine presso le Questure di Treviso e Perugia. Poi Bonafini si stabilisce a Torino con il ruolo di capo di Gabinetto e successivamente di vicario del questore, fino alla nomina a dirigente superiore della Polizia di Stato a inizio 2024.

Il saluto del Siap

“Il Sindacato italiano appartenenti Polizia di Piacenza saluta Ivo Morelli e si congratula per il suo nuovo incarico di questore di Rimini”, si legge in una nota firmata da Sandro Chiaravalloti per la segreteria e direttivo del Siap, che ha anticipato le nuove nomine del Viminale.

“Abbiamo avuto modo di apprezzare in questi anni le sue grandi capacità dirigenziali e, soprattutto, le sue doti umane. In questi anni abbiamo avuto la possibilità di confrontarci quotidianamente e di trovare sempre soluzioni che hanno potuto sostenere le esigenze della Polizia di Stato e quelle del personale. Ci spiace davvero perdere il questore Morelli, ma siamo felici per la sua carriera. Nel contempo diamo il benvenuto al nuovo questore Gianpaolo Bonafini al quale, come sindacato più rappresentativo di Piacenza, forniremo la più ampia collaborazione a favore del personale, dell’amministrazione e, di conseguenza, della sicurezza della nostra città”, conclude la nota del Siap.