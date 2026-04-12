Giornata del Made in Italy: alla Laminati Cavanna un convegno sul futuro del packaging sostenibile

Giornata del Made in Italy: in occasione di questo appuntamento, che cade il 15 aprile, la Laminati Cavanna ha organizzato un convegno dedicato al mondo del packaging, dove l’azienda piacentina gioca un ruolo da protagonista. Mercoledì prossimo alle ore 10, presso la Laminati Cavanna Academy di Calendasco (via Bologna 11), si terrà infatti l’evento “White Paper e Made in Italy: Il linguaggio dell’innovazione sostenibile nel settore del packaging”.

Al centro del convegno, il legame tra la tradizione manifatturiera del nostro Paese e le sfide imposte dalla transizione ecologica. Si partirà dalla presentazione del White Paper “Packaging e Made in Italy. Il linguaggio dell’innovazione sostenibile”, firmato da Anna Paola Cavanna, presidente dell’azienda di Calendasco e vicepresidente di Confapi Piacenza.

L’incontro, moderato da Davide Miserendino, direttore di “Italia Imballaggio”, e realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano Imballaggio e Pilat&Partners, prevede una serie di interventi dedicati al profilo tecnico e scientifico del settore. L’economista Fabio Papa analizzerà il ruolo strategico delle Pmi italiane nello scenario globale; mentre Barbara Iascone (Istituto Italiano Imballaggio) presenterà gli ultimi dati e le prospettive sulla competitività del comparto del packaging.

Un focus particolare sarà dedicato alle normative europee: Dario Zanoni (Fondazione Carta Etica del Packaging) approfondirà i contenuti del Ppwr (Packaging and Packaging Waste Regulation), il regolamento dell’Unione europea (2025/40), in vigore dal febbraio 2025, soffermandosi sulle opportunità di innovazione derivanti dai nuovi obblighi normativi; infine, Andrea Formigoni (Ceo di Dynamic Environmental Corporation Spa) parlerà delle eccellenze tecnologiche e della sostenibilità industriale delle aziende italiane.