“Giornata dell’economia piacentina”: quinta edizione al PalabancaEventi lunedì 25 maggio

“Giornata dell’economia piacentina”: si rinnova lunedì 25 maggio l’appuntamento nel corso del quale sarà presentato il Report 2026 sul sistema economico della provincia emiliana. L’incontro, giunto alla quinta edizione, si terrà, a partire dalle ore 17, nella sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi di via Mazzini a Piacenza.

Questo il programma: interventi di saluto di Domenico Capra, vicepresidente della Banca di Piacenza, e di Filippo Cella, vicepresidente della Camera di Commercio dell’Emilia; relazioni di Guido Caselli, direttore dell’Ufficio studi Unioncamere Emilia-Romagna, e di Paolo Rizzi con Lorenzo Turci del Laboratorio di economia locale (Lel) dell’Università Cattolica di Piacenza; la voce delle imprese sarà affidata a Marialuisa Contardi, presidente Unicoop, e Maria Angela Spezia, amministratore delegato di Eco Packaging e vicepresidente di Confindustria Piacenza.

Il ritorno nel 2022

Dopo un lungo periodo di interruzione, quattro anni fa la “Giornata dell’economia piacentina” era tornata per iniziativa della Banca di Piacenza e dell’Università Cattolica, che hanno coinvolto la Camera di Commercio (ora Camera di Commercio dell’Emilia), con specifico riferimento all’evento finale di maggio, durante il quale si presenta appunto il Report annuale sul sistema economico piacentino curato dal Lel sotto la responsabilità scientifica del professor Rizzi.

Alla “Giornata dell’economia piacentina” l’ingresso è libero con prenotazione (scrivere a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it); al termine dell’incontro, ai partecipanti verrà consegnata copia del Report 2026.