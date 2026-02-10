Giorno del Ricordo: la celebrazione alla Camera con il presidente Mattarella

Giorno del Ricordo: oggi alla Camera dei deputati si è tenuta la celebrazione in memoria dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Presenti le massime cariche dello Stato, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ecco il video rilanciato dal Quirinale sull’evento, con la sintesi dei principali interventi che si sono susseguiti nell’Aula di Montecitorio.

Le parole della premier Meloni

A margine delle celebrazioni alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha divulgato una nota che vi riproponiamo integralmente.

«Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza.

Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata. Centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità.

La Nazione non deve aver paura di guardare in faccia quella verità, ricacciando nell’ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista. Il ricordo non è rancore, ma giustizia. È il fondamento di una memoria condivisa che unisce e rende più forte la comunità nazionale, tracciando la strada a chi verrà dopo di noi.

Abbiamo ricevuto un testimone, e non intendiamo farlo cadere. Come dimostra la pluralità di iniziative e celebrazioni che il Governo promuove anche quest’anno, come il “Treno del Ricordo” che da Nord a Sud ripercorrerà idealmente il viaggio di chi ha deciso di essere italiano due volte. Per nascita e per scelta.

L’Italia non permetterà mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata. Perché questa storia non è una storia che appartiene a una porzione di confine o a quel che resta del popolo giuliano-dalmata. È una storia che appartiene all’Italia intera. Ad ognuno di noi».