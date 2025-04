Giovani commercialisti piacentini, Maggi confermato presidente: ecco il nuovo Consiglio direttivo

Fabio Maggi confermato alla presidenza dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Piacenza. Oltre alla sua elezione all’unanimità per guidare l’Associazione nel triennio 2025-2027, l’Assemblea di Ugdcec ha rinnovato anche il Consiglio direttivo. Mattia Magnani resta nel ruolo di responsabile delle Comunicazioni esterne, mentre ne entrano a far parte Roberta Grazioli (vicepresidente); Daniela Cristillo (segretario); Maria Immacolata De Martino (tesoriere); Margherita Ferrante (probiviro unico).

L’incontro ad Assiprime

I vertici dell’Unione dei giovani commercialisti piacentini si sono presentati alla stampa questa mattina presso la sede di Assiprime. All’incontro hanno partecipato Francesco Brianzi, assessore alle Politiche giovanili, università e ricerca del Comune di Piacenza, e il consigliere comunale Andrea Fossati, che hanno espresso il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale all’attività del sindacato. Presente anche Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti, a testimonianza della vicinanza del mondo associativo, oltre al presidente di Assiprime Valentina Casoni sostenitrice dell’Unione.

Maggi: progetti ambiziosi

“Il nuovo mandato sarà caratterizzato da una serie di progetti ambiziosi, pensati per rafforzare il ruolo dei giovani professionisti sul territorio”, ha affermato Maggi. “In particolare, vogliamo avviare una scuola professionale dedicata alla formazione del personale per studi professionali, rispondendo così a un bisogno concreto e sentito della categoria. Inoltre, lavoreremo su progetti legati all’intelligenza artificiale, affinché gli studi possano cogliere le opportunità offerte dalla tecnologia, e porteremo avanti un’attività propositiva nei confronti delle istituzioni, per promuovere iniziative a favore dei giovani commercialisti”.

Grazioli: investire sugli under 32

La neo vicepresidente Grazioli ha sottolineato: “Sono onorata di far parte di questo gruppo. La mia attenzione sarà rivolta in particolare al progetto Accademia promosso dall’Ungdec di cui faccio parte che rappresenta un’iniziativa strategica di straordinario valore, pensata per investire sul futuro della professione. Rivolto ai giovani dottori commercialisti under 32, questo percorso formativo di alto livello non solo mira a potenziare le competenze tecniche e relazionali dei partecipanti, ma intende anche avvicinarli concretamente al mondo dell’Unione e alle dinamiche delle associazioni di categoria”.

Cristillo: trasparenza e partecipazione

Dal ruolo di segretario, Cristillo ha evidenziato invece l’importanza di una gestione trasparente e partecipata dell’Unione: “Mi impegnerò affinché ogni iscritto possa sentirsi parte attiva di un’associazione dinamica e moderna. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una comunità professionale giovane, dinamica e preparata capace di affrontare le sfide del presente e contribuire con competenza allo sviluppo del nostro territorio.”.

De Martino e Ferrante

Nominata membro del direttivo e tesoriere, De Martino ha sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione tra Associazione e Università, con l’obiettivo di avvicinare i giovani studenti alla professione del commercialista. Tra i progetti prioritari è stato evidenziato il ripristino del Corso Praticanti, in coordinamento con le altre unioni territoriali, per offrire una formazione pratica di qualità agli aspiranti professionisti. In qualità di tesoriere, De Martino ha inoltre espresso l’intento di consolidare i rapporti con gli sponsor per promuovere eventi a carattere formativo e professionale.

Ferrante, Probiviro Unico, ha dichiarato: “Il mio ruolo sarà quello di garante della correttezza e del rispetto dei principi statutari, in un clima di confronto costruttivo e inclusivo”.

Magnani: risultati importanti

“Continueremo a investire sulla visibilità e sulla comunicazione, facendo rete con altre realtà territoriali e professionali per promuovere la figura del giovane commercialista anche al di fuori dei contesti tecnici”, ha aggiunto Magnani. “Nel triennio passato, abbiamo raggiunto risultati importanti: abbiamo aumentato significativamente il numero degli iscritti e costruito solide collaborazioni con tutte le principali associazioni di categoria, creando un vero e proprio sistema di rete”.

Il Congresso nazionale 2024

Non poteva mancare un passaggio sulla manifestazione tenuta a Piacenza ad ottobre 2024: “Abbiamo organizzato con successo il Congresso nazionale dei giovani commercialisti, un evento che ha portato in città più di mille colleghi da tutt’Italia, dando grande visibilità al nostro territorio e alla nostra realtà professionale” ha evidenziato Magnani. Per i prossimi tre anni, “l’impegno continuerà ad essere quello di rafforzare la presenza dell’Unione sul territorio e sui canali di comunicazione, con l’obiettivo di avvicinare sempre più giovani colleghi alla nostra Unione”.

Sinergie col territorio

La partecipazione delle istituzioni comunali e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, conclude la nota, ha confermato la crescente attenzione verso il lavoro svolto da Ugdcec Piacenza. Un segnale importante che rafforza la sinergia tra giovani professionisti, politica e mondo produttivo locale.