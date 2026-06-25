Giuseppe De Petro: addio al giornalista piacentino, direttore e fondatore del “Corriere Padano”

Giuseppe De Petro: addio a un pezzo di storia del giornalismo piacentino. Il direttore del “Corriere Padano”, settimanale che aveva fondato nel 1983, è mancato a 79 anni. La notizia della sua scomparsa sta destando un vasto cordoglio nella comunità locale. A seguire i messaggi della presidente della Provincia, Monica Patelli, del sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, e dell’onorevole Paola de Micheli.

Alla famiglia di Giuseppe De Petro – con lui abbiamo perso anche un caro amico – vanno le nostre più sentite condoglianze. (gv)

«La Presidente della Provincia di Piacenza, a nome dell’intero Consiglio provinciale, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe De Petro, storico giornalista del territorio e fondatore della testata “Corriere Padano” cui esprime particolare vicinanza.

La Provincia di Piacenza ne ricorda il lungo impegno nel mondo dell’informazione, ambito nel quale De Petro ha rappresentato un punto di riferimento, contribuendo alla formazione di generazioni di professionisti.

“Persona autentica, sincera, sapeva rendere una semplice intervista un momento prezioso di incontro, di confronto e di riflessione, prendendosi il tempo che serviva per entrare nel merito delle idee, dei progetti, della notizia – ricorda Monica Patelli, Presidente della Provincia di Piacenza -: amava profondamente il suo lavoro, il giornalismo faceva parte di lui”».

«L’Amministrazione comunale di Piacenza esprime il cordoglio per la scomparsa di Giuseppe De Petro, fondatore e direttore del “Corriere Padano” che “in oltre quarant’anni di attività – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – ha fatto crescere generazioni di giovani giornalisti, offrendo alla città uno spazio di dibattito aperto e vivace, che ha sempre contribuito a restituire un’analisi schietta, lucida e composita del nostro territorio. Ai familiari tutti e ai collaboratori di questa storica testata locale va la nostra sincera vicinanza”».

«Con grande tristezza apprendo della scomparsa di Giuseppe De Petro, giornalista e fondatore del Corriere Padano, storica testata dell’informazione piacentina», dichiara l’onorevole Paola De Micheli, esponente del Partito democratico. «L’esperienza editoriale portata avanti per oltre 40 anni con impegno e determinazione ha dato un apporto fondamentale al nostro pluralismo, sforzandosi di raccontare la politica, l’economia, lo sport; dando voce al territorio e diventando una palestra per la formazione di tanti giovani cronisti. Alla sua famiglia voglio far arrivare tutto il mio cordoglio».