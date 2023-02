Giustizia, Meloni promette: “Se hai una pena devi scontarla”, ma in Italia è possibile?

Giorgia Meloni: «Se hai una pena devi scontarla». E ancora: «Faremo una riforma della Giustizia che garantisca certezza del diritto e della pena». Dal palco dell’Auditorium della Conciliazione, in occasione della chiusura della campagna elettorale per la Regione Lazio, la premier ha superato il ministro Nordio e si sbraccia in promesse di riforme sistemiche. Peccato che, nel fare queste dichiarazioni, Meloni dimentichi la realtà.

I conti con la Gozzini

La legge 10 ottobre 1986, n. 663 (più conosciuta come legge Gozzini dal nome del suo promotore) prevede una serie di sconti di pena. I più noti sono l’affidamento in prova ai servizi sociali, la liberazione anticipata, la semilibertà e i permessi premio. L’affidamento in prova viene concesso dal Tribunale di Sorveglianza quando si è scontata metà pena e si presenta un’offerta di lavoro, anche presso una comunità che combatte le tossicodipendenze. Stessa cosa per la semilibertà: scontata metà pena, il detenuto può uscire dal carcere al mattino, fare le sue otto ore di lavoro e tornare in carcere la sera a dormire. La liberazione anticipata? Ogni sei mesi trascorsi in detenzione senza aver subito procedimenti disciplinari si ha diritto ad uno sconto di 45 giorni. Sono tre mesi in meno ogni anno.

Alle radici dell’indignazione