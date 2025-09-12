Gli eredi di Giorgio Armani: tutto sulle ultime volontà del grande stilista piacentino

Giorgio Armani: tutto in due testamenti scritti a mano a tre settimane l’uno dall’altro. E tutto stabilito meticolosamente. Partiamo dalla casa di moda che sarà di proprietà della Fondazione Armani. A raccogliere il testimone del grande stilista e imprenditore piacentino sarà di fatto l’ex compagno e braccio destro Leo Dell’Orco, anche se quote e diritti di voto vanno pure ai nipoti. Ma Re Giorgio ha dato disposizioni anche sul futuro della maison a lungo termine, prevedendo la cessione della maggioranza di quote a un colosso del luxury.

Il 9 settembre, nello studio del notaio Elena Terrenghi, sono stati aperti i due testamenti scritti di proprio pugno da Armani, ricorda l’Agenzia Dire. Il primo è datato 15 marzo 2025, il secondo risale al 5 aprile. I documenti, chiusi in buste sigillate, suddividono il suo patrimonio personale e danno le direttive sul futuro della Giorgio Armani Spa, per un valore complessivo di oltre 12 miliardi di euro.

La Fondazione Armani

La casa di moda Giorgio Armani, come dicevamo, passa interamente nelle mani della Fondazione intitolata allo stesso stilista, scomparso lo scorso 4 settembre a 91 anni. In dettaglio: la Fondazione Armani cresce dallo 0,1% delle quote societarie al diritto di piena proprietà sul 9,9% (pari al 30% dei diritti di voto) con il diritto di ‘nuda proprietà’ sul rimanente 90% delle quote. Il resto dei diritti di voto è suddiviso tra Pantaleo Dell’Orco e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana.

Sul totale della società, Dell’Orco – praticamente nominato suo successore – avrà l’usufrutto sul 30% delle quote e il 40% dei diritti di voto. Il 30% dei diritti spetteranno alla Fondazione, il 15% ciascuno ai nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana; sono assegnate azioni senza diritto di voto a Roberta Armani e a Rosanna Armani.

Il futuro secondo Re Giorgio

“Pongo a carico della Fondazione i seguenti oneri decorsi 12 mesi ed entro i primi 18 dalla data di apertura della successione, cedere una partecipazione del 15% in via prioritaria ad uno tra il gruppo Lvmh, EssilorLuxottica, L’Oréal o ad altra società operante nel mondo della moda di pari standing, con cui la Giorgio Armani intrattiene rapporti di partnership”, si legge nel testamento.

Sono disposizioni che aprono alla cessione del marchio. Non solo: Armani ha disposto che “a decorrere dal terzo anno ed entro il quinto” dalla data di apertura della successione, venga ceduto un ulteriore 30% del capitale dalla casa di moda, fino a un massimo del 54,9%. In pratica, entro il prossimo quinquennio quasi il 70% della Giorgio Armani (15% più 54,9%) verrà ceduto a un acquirente selezionato tra i big della moda oppure al colosso degli eredi di Leonardo Del Vecchio. In questo quadro, la Fondazione dovrà detenere comunque il 30% del capitale.

Verso la Borsa?

Se però la vendita non dovesse concludersi, lo stilista apre alla possibilità di una quotazione in Borsa, a partire dal terzo anno dalla successione. Questo se ne facessero richiesta Dell’Orco e almeno uno tra Andrea Camerana e Silvana Armani. Oppure la Giorgio Armani Spa andrà in Borsa in ogni caso, dal quinto anno ed entro l’ottavo dall’apertura della successione. Resta il paletto che lega la Fondazione, anche in caso di collocamento azionario, al 30% del capitale sociale, tetto sotto il quale non può scendere.

Il capitolo immobiliare

La residenza di Giorgio Armani a Milano, un palazzo in zona Brera con 101 stanze, inclusi arredi e ornamenti, resterà in usufrutto a Leo Dell’Orco, “finché vorrà viverci”. Le disposizioni testamentarie dello stilista piacentino relative alle proprietà immobiliari, che includono diverse ville, l’attico a New York e appunto il palazzo di via Borgonuovo ruotano attorno alla società L’immobiliare Srl che ha lasciato, per una quota pari al 75%, alla sorella Rosanna, ai nipoti Andrea Camerana e Silvana Armani. A questi lascia anche la restante quota pari al 25% in nuda proprietà.

I tre capolavori e lo yacht

Nel testamento lo stilista ha dato anche una disposizione particolare che riguarda ancora il palazzo milanese di via Borgonuovo, dove viveva. In particolare precisa che che gli arredi e gli ornamenti “non vengano rimossi da dove si trovano” e restino nell’immobile finché “Leo voglia viverci”. Fanno eccezione due opere d’arte di inestimabile valore: un quadro di Matisse e una foto di Man Ray che vanno alla sorella Rosanna. Mentre a Dell’Orco affida un altro capolavoro: il suo ritratto realizzato da Andy Warhol.

Nelle sue ultime volontà Armani ha disposto che il suo yacht andrà alla sorella e ai due nipoti ma potrà essere noleggiato da Dell’Orco per 4 settimane all’anno: “Pongo a carico di Rosanna e Silvana Armani e di Andrea Camerana l’onere che Dell’Orco possa noleggiare l’imbarcazione per un periodo di quattro settimane l’anno anche non consecutive, con diritto di scelta del periodo, preferenza da esprimere entro il mese di aprile”.

La pioggia di milioni a un manager e alla figlia

Tra i beneficiari del testamento di Armani figura il nome di Michele Morselli, 45enne manager della società immobiliare dello stilista. Non è l’unico dirigente di cui Re Giorgio si è ricordato nelle sue ultime volontà, ma è il solo che figura nell’unica azienda della galassia Armani che non si occupa di moda. E anche la portata del lascito balza agli occhi.

A Morselli, insieme alla figlia Bianca, sono andati titoli per circa 60 milioni di euro: sono incluse 100mila azioni Luxottica, che alle quotazioni attuali corrispondono a un controvalore di oltre 26 milioni di euro. Non solo, a padre e figlia vanno anche due tranche di Btp milionarie per un valore di 2,07 milioni e 30 milioni, più il conferimento di una polizza assicurativa a un fondo il cui controvalore andrà a Bianca, tra i 25 e i 30 anni di età. Così, a conferma del forte legame e dell’affetto che intercorreva con Giorgio Armani, sono tornate alla ribalta le parole di una sua intervista in cui rivelava di considerare Bianca “quasi come una figlia”.