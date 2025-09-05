Governo Meloni: in un anno sale la fiducia e nel centrosinistra…

Governo Meloni: sale la fiducia degli elettori. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 3 e il 4 settembre. Le rilevazioni sono messe a confronto con quelle di 12 mesi fa: oggi il 42,7% degli intervistati esprime fiducia nel Governo di centrodestra. La crescita è di 3,8 punti, visto che il 6 settembre 2024 i consensi per l’Esecutivo erano al 38,9%. “Non ha fiducia” invece il 50%, in calo del 3,6%, mentre i “non sa” scendono dal 7,5 al 7,3%.

Premier in crescita

Tra i leader politici aumenta di oltre 3 punti anche il gradimento per Giorgia Meloni: sempre in 12 mesi, la premier passa dal 42,9% al 46% di oggi (+3,1%). Fanno bene anche Antonio Tajani (Forza Italia) e Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle) ma non Elly Schlein (Partito democratico).

Il gradimento di Tajani sale al 39,3% con un incremento di 2,7 punti. Segno positivo anche per Conte che raggiunge il 31,2% (+1,6). In calo della stessa percentuale invece Elly Schlein, che scende al 29,4% (-1,6). Migliora il leader della Lega Matteo Salvini, che passa dal 26 al 27,1% (+1,1). Segue Carlo Calenda di Azione, stabile al 20,3%; in Avs, Angelo Bonelli scende al 15,9% (-0,5) e Nicola Fratoianni al 15,8% (-0,4); Riccardo Magi di +Europa si ferma al 15,1%; chiude Matteo Renzi di Italia Viva al 13,9% (-0,7).

Candidato cercasi…

La segretaria del Pd Elly Schlein è preferita al leader dei 5 Stelle come candidata premier tra gli elettori del centrosinistra: vorrebbero proporla alla guida del Paese il 48% degli intervistati, mentre per Conte i consensi sono al 45% e il 7% “non sa”. Se invece si interpellano tutti gli elettori, Conte prevale grazie al 31% delle preferenze contro il 21% della dem, con il 48% degli intervistati che non si esprime.

Partiti: chi sale e chi scende

In un anno il centrodestra vede un aumento complessivo dei consensi. Quello di Fratelli d’Italia è al 30% rispetto al 28,9% del settembre 2024 (+1,1%). Forza Italia si muove dal 10,7 all’11% (+0,3) mentre la Lega va dall’8,2 all’8,5% (+0,3).

Nel centrosinistra sorride il M5S: con un +2,1% il partito di Conte aumenta i consensi dal 10,5 al 12,6%. Perde invece 2,2 punti il Pd, che scende dal 23,8 al 21,6%.

Sostanzialmente stabili Avs e Italia Viva: si attestano rispettivamente al 6,4 e all’1,9% (-0,1 per entrambi). Azione passa invece da 2,9 a 3,1% (+0,2), mentre +Europa scende all’1,5% (-0,5).