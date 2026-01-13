“I Cavalli del tempo”: la figura del Mochi in un racconto-concerto al PalabancaEventi

Cultura

Alcuni componenti dell'Ensemble Le Rose e le Viole

“I Cavalli del tempo”: un racconto-concerto suggestivo dedicato alla figura di Francesco Mochi. L’appuntamento è venerdì 16 gennaio, alle ore 18, presso il PalabancaEventi di via Mazzini dov’è in corso, promossa dalla Banca di Piacenza, la mostra “Piacenza e i suoi cavalli”, dedicata appunto al geniale autore delle sculture equestri simboli della città emiliana.

Le Rose e le Viole

In Sala Panini il racconto-concerto “I Cavalli del tempo”, manifestazione collaterale alla mostra, vedrà protagonisti il gruppo vocale e strumentale Le Rose e le Viole diretto da Maddalena Scagnelli (voce e violino) e la voce narrante Luca Scarlini. Altri componenti dell’Ensemble, Enea Sorini (voce e percussioni), Dario Landi (arciliuto), Anna Perotti (voce), Silvia Sesenna (spinetta).

La corte farnesiana

L’esibizione ricostruirà la figura di Mochi (1580–1654), gli splendori e le violenze della corte farnesiana, e le vicende d’arte e musica della città. Risuoneranno con le voci i meravigliosi strumenti dell’epoca – tra cui l’arciliuto – in un repertorio musicale che farà rivivere cavalcate e cacce, cavalieri e cavalli, guerre d’amore e assalti d’armi con brani di autori antichi e oltre che di anonimi popolari di straordinaria vividezza, quali la celebre danza Branle des chevaux.

Per partecipare

L’ingresso all’evento è libero con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523/542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17.

