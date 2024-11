“I Telefilm degli Anni 80”: arriva il libro per non perdersi nemmeno una serie! Siete dei veri fan o siete semplicemente curiosi e volete saperne di più? Il sito di successo made in Piacenza dedicato agli Anni 80 ha sfornato questa vera “bibbia” che copre lo scibile di quanto andava in onda allora e in molti casi ancor oggi viene riproposto sul piccolo schermo.

Dalle serie tv per famiglie, come Happy Days, I Jefferson o Love Boat, a quelle investigative come Il tenente Colombo o Magnum PI; senza dimenticare i telefilm di fantascienza come Supercar o V-Visitors, un tuffo nel made in Italy (I ragazzi della Terza C e tante altre serie) o nel mondo delle soap, con i mitici Beautiful, Dallas e Dynasty.

Di tutto, di più...

Insomma di tutto, di più, con i quattro autori del volume “I Telefilm degli Anni 80”, Christian Cavaciuti, Massimo Cavozzi, Simone Fini e Francesco De Salvin, che si sono divertiti a scoprire chicche inarrivabili su 113 serie in 265 pagine tutte da leggere, a partire dalla prefazione di Alessandro “DocMahattan” Apreda. Nel libro, dal costo di 15 euro che si può acquistare online, ci sono anche contributi firmati da Nino Baldan, Michele Borghi, Mirco Delle Cese, Giovanni Luca Montanino, Paolo Prevosto, Paolo Ravelli e Gabriel Ruben.

Contenuti extra

Che dire? Già dalla copertina (l’illustrazione è di Fabio Corica con la grafica di Michela Capellini) si respira un’aria mitica… Ma non finisce qui, come spiegano gli autori: “Siamo sicuri che una volta letto questo libro avrai voglia di recuperare i telefilm di cui parliamo. Per questo abbiamo realizzato una pagina web dedicata, che verrà costantemente aggiornata con tutti i telefilm disponibili sulle piattaforme di streaming”. In più, “abbiamo creato una playlist Spotify con tutte le sigle dei telefilm presenti nel libro”, dove “troverai anche codici QR dedicati ai singoli telefilm per poter visualizzare contenuti extra”.