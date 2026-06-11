Il concerto di Radio Bruno a Piacenza si fa coi soldi pubblici, ma si limita il diritto all’informazione

Il concerto di Radio Bruno a Piacenza: stasera non saremo in piazza Cavalli per raccontare questo evento e vi spieghiamo il perché. Si tratta innanzitutto di un paradosso inaccettabile tra finanziamento pubblico e limitazione del diritto all’informazione.

Come si sa, il concerto costa all’amministrazione guidata dal sindaco Pd Katia Tarasconi oltre 65mila euro di fondi pubblici. Ai soldi si aggiunge la concessione gratuita della piazza e di diversi servizi logistici. Nonostante questo investimento, l’organizzazione di Radio Bruno, con l’avallo del Comune, ha deciso di blindare il backstage, impedendo di fatto ai giornalisti piacentini di seguire come si deve la cronaca dell’evento di questa sera.

Le restrizioni imposte alla stampa locale sono inaccettabili e ingiustificate: l’accesso al dietro le quinte durante il concerto per i giornalisti non è un privilegio, ma il contesto necessario per poter fare il proprio lavoro. L’accesso al backstage invece è stato consentito solo nel pomeriggio durante le prove, escludendo i momenti cruciali della serata in cui si sviluppa la vera cronaca dell’evento. Risulta poi incomprensibile come politici e ospiti avranno libero accesso al backstage, mentre chi deve informare la cittadinanza viene trattato come un fastidioso problema organizzativo da contenere.

Il Comune di Piacenza ha liquidato la questione come una scelta privata degli organizzatori. Chi finanzia un evento con il denaro dei contribuenti però ha il dovere di pretendere garanzie minime per la libertà di stampa. E impedire il lavoro dei giornalisti significa limitare il diritto dei cittadini ad essere informati. Buon concerto a tutti.