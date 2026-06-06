Immigrazione clandestina, operazione internazionale a Piacenza: arrestato trafficante pakistano

Questura di Piacenza: la Squadra mobile ha concluso un’operazione di polizia internazionale con l’arresto di un pericoloso latitante. Un cittadino pakistano, ricercato in tutta l’Europa, è stato catturato ieri nella città emiliana. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto continentale per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le autorità greche lo avevano già condannato a nove anni di carcere e a una multa di 30mila euro.

L’arresto è stato possibile grazie alla segnalazione del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia. Le informazioni condivise hanno permesso di localizzare il latitante nel territorio piacentino in tempi brevissimi. Gli agenti della Squadra mobile, spiega una nota della Questura, hanno rintracciato il ricercato presso un sito logistico situato a Piacenza. Prima di individuarlo nel magazzino, le indagini avevano già permesso comunque di scoprire un’abitazione in provincia che era nella sua disponibilità.

Il sistema dei viaggi illegali

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’arrestato gestiva un collaudato traffico di persone tra la Grecia e l’Italia. L’uomo partiva regolarmente dal nostro Paese in aereo per raggiungere Atene, dove recuperava falsi documenti. In Grecia, forniva permessi di soggiorno italiani contraffatti ai suoi connazionali privi di documenti regolari.

In seguito, li accompagnava all’aeroporto di Kalamata e acquistava per loro biglietti aerei. Il trafficante viaggiava insieme ai migranti per assicurarsi che arrivassero a destinazione. Una volta sbarcati in Italia, pretendeva un pagamento di 500 euro a persona per il servizio reso. Attualmente l’uomo si trova in carcere in attesa delle procedure di estradizione verso la Grecia. Gli inquirenti intanto continuano a indagare per ricostruire i viaggi compiuti dall’estero in Italia e comprendere la reale dimensione della sua rete criminale, conclude la nota della Questura di Piacenza.