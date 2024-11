In Regione Emilia-Romagna eletti i piacentini Tagliaferri (FdI), Quintavalla e Albasi (Pd), ma…

In Regione Emilia-Romagna vanno di certo tre consiglieri piacentini. Il mattatore di questa tornata elettorale, Giancarlo Tagliaferri, consigliere uscente di Fratelli d’Italia, che ha ricevuto ben 7.539 preferenze. Con lui siederà in Assemblea regionale il Pd Luca Quintavalla, impalmato da 5.897 consensi personali. Poi, a sorpresa, ecco un altro candidato del Pd, Lello Albasi, premiato con 3.596 preferenze e dal risultato del suo partito su scala regionale (42,94%) che ha fatto scattare su base proporzionale il secondo scranno piacentino per i dem.

Quarto seggio?

Resta in bilico la possibilità di avere a Piacenza il quarto consigliere come nel 2020, che potrebbe arrivare dal complicato conteggio dei resti in gioco tra i diversi partiti, sempre su scala regionale. Per l’eventuale seggio in più, sono in corsa Erika Opizzi, la candidata più votata di FdI dopo Tagliaferri, e 3ª assoluta nella circoscrizione di Piacenza, con ben 4.696 preferenze; il capogruppo regionale uscente della Lega Matteo Rancan che ha ricevuto 3.586 consensi, arrivando in 5ª posizione a soli dieci voti da Albasi; infine, ma è molto più difficile, potrebbe rientrare in gioco anche Gianluca Argellati di Forza italia, che ha ottenuto 1.475 preferenze (9° posto).

Luci ed ombre

Dai risultati personali dei restanti 10 candidati più votati emergono luci ed ombre. Di rilievo l’exploit di Virginia Zilli: la giovanissima esponente del Pd, con 3.224 preferenze ha raggiunto il 6° posto assoluto nella circoscrizione piacentina. Delusione invece per Sara Soresi, capogruppo di FdI in Consiglio comunale a Piacenza, che con 3.170 consensi non va oltre la 7ª piazza. A seguire, Michela Cucchetti del Pd, in 8ª posizione con 2.381 preferenze, Argellati di FI al 9° posto, e a chiudere la top ten dei più votati la leghista Giada Ferrari con 886 consensi.