Indro Montanelli: quando l’Urss invase la Finlandia, un reportage da non dimenticare

Indro Montanelli: capita di risistemare vecchi libri e di prenderne in mano uno che sembra tutto meno che interessante. Poi vedi la sua firma e capisci di aver trovato un vecchio amico che non ti delude mai. Inizi a leggerlo e dopo poche pagine intravedi un déjà vu con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Montanelli parla infatti della guerra tra l’Urss di Stalin e la Finlandia del 1939.

Il redattore viaggiante

Siamo nel novembre di 84 anni fa, poco dopo la resa della Polonia alla Germania nazista, quando sembrava che Hitler si fosse accontentato. Perché? Nonostante la guerra dichiarata da Francia e Regno Unito, gli eserciti resteranno fermi fino all’aprile successivo, quando il Führer attaccherà Danimarca e Norvegia e, poco dopo, invadendo Belgio e Olanda, muoverà alla conquista della Francia. Quei mesi (definiti dai Francesi «guerra buffa») saranno riempiti dalle notizie che provenivano dalla lontana Finlandia.

E qui entra in scena Montanelli. Colpito in patria dall’ostracismo del regime fascista per i suoi reportage sulla guerra civile spagnola, il giornalista viene inviato ad Helsinki dal Corriere della Sera come «redattore viaggiante».

L’attacco di Mosca

Dopo una serie di negoziati tra Finlandesi e Sovietici, il 30 di novembre del 1939 una forza di 540mila uomini, 2.485 carri armati, 2mila cannoni e 2.340 aerei, attacca senza dichiarazione di guerra la Finlandia, forte di 140mila uomini, 32 carri armati e 145 aerei.