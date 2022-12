Iran, quei giovani nelle piazze che fanno tremare gli Ayatollah

Iran: l’inimicizia contro Dio è un reato per il quale si può essere condannati a morte. A volte perché si è accusati di aver accoltellato due guardiani della rivoluzione, a volte solo per aver manifestato in piazza. E la morte può essere amministrata in pubblico, come ai tempi di Gesù. I processi durano una ventina di giorni. Non sembrano esistere tracce di appello e Cassazione. Le udienze se non sono segrete ci manca poco. Spesso si fa ricorso alla tortura per estorcere confessioni. Potremmo parlare della Roma di cinque secoli fa come dell’Iran di oggi. Nel senso che noi occidentali non possiamo ergerci a giudici inflessibili del regime iraniano, abbiamo sulle nostre spalle le stesse colpe. Men che meno ne possono parlare gli americani, nelle cui camere della morte avvengono esecuzioni a cadenza quasi mensile, anche se loro, almeno, prevedono tre gradi di giudizio e l’eventuale grazia del governatore.

Proteste e repressione

In Iran, uno dei pochi regimi teocratici esistenti (lo è anche lo Stato della Città del Vaticano, con conseguenze diverse), da mesi una folla di giovani e donne sta manifestando in piazza. La rivoluzione è pacifica ma si sta estendendo. Non ha capi riconosciuti né appoggi internazionali. Anzi, il mondo, per ora, è fermo a guardare l’orrore della repressione feroce e indiscriminata. Solo in questi giorni, dopo mesi di violenze, l’Europa (sempre più nano politico e ormai neppure più gigante economico) sembra voglia prendere un’iniziativa. Si preannunciano sanzioni, il cui esito pare già segnato: un’affermazione di principio. E solo ieri l’Onu ha espulso l’Iran dalla Commissione sulla condizione delle donne. Sempre meglio di niente.