Iran: sale la protesta, centinaia di morti e migliaia di arresti nella repubblica islamica, e Trump…

Iran: continua la protesta di piazza contro il regime degli ayatollah. E si intensificano gli scontri tra la polizia e i manifestanti non solo a Teheran ma in tutto il Paese. L’agenzia stampa degli attivisti per i diritti umani (Hrana) riporta che finora sono state uccise 538 persone: 490 manifestanti e 48 membri delle forze di sicurezza iraniane; mentre sono stati effettuati circa 10mila arresti.

Il muro della censura eretto dalle autorità iraniane si fa sempre più alto: internet è fuori uso da giorni, sottolinea l’Agi. E i pochi video che riescono ad arrivare in rete nonostante il blackout danno conto degli spari contro la folla. Alcuni testimoni raccontano che gli ospedali sono ormai al collasso e non riescono più ad assicurare adeguate cure mediche per il massiccio afflusso di feriti.

Trump: pronti a intervenire

La repressione contro le proteste intanto scuote la comunità internazionale. “Siamo pronti ad aiutare i manifestanti che lottano per la libertà”, ha assicurato il presidente americano Donald Trump. “Si occupi del suo Paese”, ha replicato l’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema della repubblica islamica. Diventa così sempre meno remota la possibilità che gli Stati Uniti intervengano in difesa dei civili, spiega l’Agenzia Dire. Il presidente americano infatti martedì parteciperà ad un briefing con i suoi più alti funzionari, per decidere quali azioni intraprendere: sul tavolo diverse opzioni tra cui l’intervento militare, informatico o economico.

Gli Stati Uniti, possono contare anche sull’intervento del loro alleato storico: Israele. Il Time of Israel ha fatto sapere che oggi pomeriggio Netanyahu ha convocato una consultazione sulla sicurezza in Iran e secondo indiscrezioni, anche l’Idf sarebbe pronto a rispondere con forza a Teheran. Dal canto suo, Khamenei ha accusato i manifestanti di protestare per compiacere il presidente degli Stati Uniti, minacciando di essere pronto a rispondere.

E l’Europa?

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso il suo sostegno ai manifestanti su X: “Mentre la repressione si intensifica e la perdita di vite innocenti continua, stiamo monitorando attentamente la situazione. L’Europa è al fianco del popolo iraniano nella sua legittima lotta per la libertà”.

Sempre su X è intervenuta la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola: “Il desiderio di libertà è insito in tutti noi in quanto esseri umani. La nuova generazione iraniana chiede dignità e libertà. Nel 2026, chiedere questo non può essere troppo. Le uccisioni devono cessare. Gli innocenti e i perseguitati devono essere rilasciati. La repressione deve finire”. E aggiunge, “a quelle coraggiose ragazze, studenti, uomini e donne in strada: questo è il vostro momento. Sappiate che qualsiasi regime che blocca la comunicazione è un regime terrorizzato dal suo stesso popolo. L’Europa deve comprendere il proprio dovere e la necessità di agire. L’Iran sarà libero”.