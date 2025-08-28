Katia Tarasconi e il ritiro di Giunta: tensioni attorno al sindaco “autocrate” di Piacenza

Katia Tarasconi: tensioni attorno al sindaco di Piacenza. In particolare acque agitate nella maggioranza dopo le ultime notizie sul cantiere di piazza Cittadella, di cui pochi sapevano nel centrosinistra. Cioè della penale da oltre 800mila euro a corredo della diffida per la risoluzione anticipata del contratto inviata a Piacenza Parcheggi-Gps. Diffida impugnata dalle società del principe siciliano Filippo Lodetti Alliata che hanno ottenuto la sospensiva del provvedimento dal giudice del Tribunale cittadino Antonino Fazio.

In attesa dell’udienza fissata dal magistrato il 4 settembre, l’appuntamento clou è il ritiro di Giunta di tre giorni che si aprirà domani all’Agriturismo del Conte in quel di Morfasso. E il clima che precede il weekend in alta Val d’Arda non sembra dei migliori. Il sindaco Tarasconi e la sua Giunta sono accusati di poca trasparenza e di poca condivisione della linea politico-amministrativa con la maggioranza. Un malcontento che sarebbe più radicato nel Pd, ma con alcuni addentellati critici nelle altre forze politiche che sostengono la prima cittadina. Il tutto condito dallo sfilacciarsi dei rapporti personali che sembra preoccupi più di un esponente del centrosinistra in vista delle prossime mosse e non solo sul tormentato cantiere di piazza Cittadella. Sul piatto ci sono infatti altre questioni ben più pesanti per il futuro della città. Come l’approvazione del Piano urbanistico generale, senza dimenticare la partita del nuovo ospedale e quella del maxi appalto sui servizi comunali.

In questo quadro, a preoccupare sarebbe soprattutto l’involuzione autocratica del sindaco Tarasconi. La prima cittadina sarebbe arroccata su posizioni decisioniste e indisponibile a dialogare sulle scelte da fare al di fuori della cerchia più ristretta dei suoi collaboratori. La cartina di tornasole sarà proprio il ritiro di Giunta. Se non riserverà sorprese, come quella dello scorso anno con l’addio del vicesindaco Marco Perini, darà comunque indicazioni di rilievo. A partire dalla partecipazione al ritiro dei consiglieri comunali nell’ultimo giorno di permanenza a Morfasso. Una conta dei presenti al “pranzo della domenica” che potrà dire molte cose sul futuro della maggioranza che governa Piacenza a due anni dalle elezioni.