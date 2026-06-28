La Casa della comunità Piacenza Belvedere apre i battenti: ecco i servizi disponibili

Casa della comunità Piacenza Belvedere: da domani, lunedì 29 giugno, prende il via gradualmente l’attività dell’Ausl in via Gadolini 36. Si tratta della seconda struttura della città emiliana, che lavorerà in integrazione con quella di piazzale Milano per rafforzare la rete dei servizi territoriali e garantire una risposta sempre più vicina ai bisogni di salute dei cittadini, spiega una nota dell’Azienda sanitaria.

Fin da lunedì saranno operativi il servizio di assistenza medica 24 ore su 24, sette giorni su sette, e l’ambulatorio infermieristico, il Punto unico di accesso (Pua) e l’Ospedale di comunità (Osco) al secondo piano della struttura. L’attivazione degli ambulatori specialistici avverrà progressivamente. Da luglio proseguiranno inoltre l’avvio degli altri servizi e il trasferimento delle attività secondo la programmazione aziendale.

La Casa della comunità Piacenza Belvedere, prosegue la nota, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 2.040 metri quadrati, distribuiti su tre livelli, ed è stata realizzata come nuova costruzione nell’ambito degli investimenti del Pnrr dedicati al potenziamento dell’assistenza territoriale.

Tra i servizi di maggiore rilievo per i cittadini vi è la presenza, fin dall’avvio, di un medico disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni, con accesso diretto. Il professionista rappresenta un punto di riferimento per bisogni sanitari non urgenti ma non differibili, come visite ambulatoriali, prescrizioni, certificazioni e valutazioni cliniche.

Con l’attivazione della nuova sede questo servizio viene trasferito dalla Casa della comunità di piazzale Milano a Belvedere. Nella struttura di piazzale Milano resterà comunque garantita la presenza di un medico nella fascia diurna, dalle 8 alle 20, conclude la nota dell’Ausl di Piacenza.