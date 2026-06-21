“La casa dimenticata”: Pegah Moshir Pour e il suo romanzo alla Biblioteca Passerini-Landi di Piacenza

La Passerini-Landi di Piacenza si prepara ad ospitare un evento di rilievo internazionale. Protagonista Pegah Moshir Pour, che presenterà il suo ultimo romanzo “La casa dimenticata”. L’incontro a ingresso libero, organizzato da Amnesty International Piacenza, si terrà giovedì 25 giugno alle ore 18 nel cortile della Biblioteca.

La scrittrice e attivista italo-iraniana parlerà del suo libro (edito da Garzanti) dialogando con il giornalista Simone Gavazzi, esperto di Asia Sud Occidentale e migrazioni e docente alla facoltà Scienze politiche dell’Università di Maastricht.

Tre donne coraggiose

“La casa dimenticata” racconta le vite di tre donne nell’Iran di oggi. Attraverso le loro storie, emergono le difficoltà del presente, i ricordi del passato e i sogni per le generazioni future. Le protagoniste del romanzo sono coraggiose proprio come le migliaia di donne e ragazze che abbiamo visto nelle foto e nei video durante le recenti proteste nelle strade iraniane.

L’incontro piacentino sarà infatti l’occasione per fare il punto anche sul momento storico molto critico per l’Iran. Dal 28 dicembre 2025, ricorda una nota degli organizzatori, il Paese è stato attraversato da nuove e massicce proteste contro il regime degli Ayatollah, in una situazione economica e politica che appare ormai fuori controllo.

Il dibattito toccherà anche i recenti eventi militari in Asia Occidentale. Le rappresaglie del regime di Teheran e i conflitti internazionali, da quello nato attorno allo Stretto di Hormuz, continuano a colpire popolazioni già stremate. E in questo contesto geopolitico con Pegah Moshir Pour e Simone Gavazzi si parlerà anche di violazioni dei diritti umani dalla Palestina all’Afghanistan.