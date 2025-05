“L’AntiVassalli”: Eugenio Gazzola presenta il suo ultimo libro allo Spazio Bft di Piacenza

“L’AntiVassalli”: Eugenio Gazzola presenta il suo ultimo libro dedicato a uno dei grandi scrittori italiani del Novecento. L’appuntamento è a Piacenza, venerdì 23 maggio alle ore 18 presso lo Spazio Bft (vicolo Edilizia 25). Durante l’incontro, a cura del Tiff – Collettivo di fotografia creativa, Gazzola parlerà dell’opera in dialogo con Fulvio Guerrieri.

Sulle strade dell’avanguardia

Di Sebastiano Vassalli l’autore “ricostruisce, attraverso l’analisi della sua vita e delle sue opere, il ventennio durante cui ha percorso le strade dell’avanguardia letteraria e artistica, tenendosi con ostinazione ai margini del successo e dell’industria culturale”, si legge nella sinossi del libro di Gazzola, pubblicato dalla casa editrice fiorentina Le Lettere.

“Dopo un breve passaggio nella Pop Art”, Vassalli “si è dedicato alla scrittura sperimentale. Ha frequentato alcuni autori del Gruppo 63, come Sanguineti e Manganelli, prediligendo la ricerca verbo-visuale al fianco dei poeti di confine tra parola e immagine, come gli emiliani Spatola, Costa, Torricelli, Vicinelli“. In quegli anni “ha dato vita e ha rappresentato i grandi movimenti letterari. Verso la fine degli anni Settanta, per Vassalli ha inizio un ripensamento che dura un decennio e di tre romanzi, nei quali descrive effetti e figure del ripiegamento rivoluzionario. Compone in tal modo il ritratto della sua generazione e cerca, allo stesso tempo, una scrittura nuova adatta alle storie che dovrà raccontare d’ora in poi”, conclude la presentazione de “L’AntiVassalli”.

La cultura nel Dna

Giornalista e scrittore piacentino, vicepresidente della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, Eugenio Gazzola tra l’altro “da svariati anni ricompone alcune vicende cardinali della storia culturale italiana finite ai margini dell’industria letteraria e artistica”, spiega il suo editore. “Tra queste, di recente, Gli anni di Milano poesia (il verri, 2023); Al miglior mugnaio. Adriano Spatola e i poeti del mulino di Bazzano (Diabasis, 2008); Parole sui muri. L’estate delle avanguardie a Fiumalbo (Diabasis, 2003). L’antologia delle opere di Corrado Costa, The complete films, Poesia prosa performance (Le Lettere, 2008) e, dello stesso autore, la raccolta di inediti I minimi sistemi e altre storie (Diabasis, 2014)”.